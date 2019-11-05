Надеюсь, что все, кто слушает и следит за процессами с импичментом Трампа, уже наконец поняли - Трамп сам по себе абсолютно не друг и не заинтересованное лицо в Украине. И предпочёл бы вообще в этом проекте не участвовать. Это косвенно и открыто на слушаниях высказали уже 3 человека. Его давление на Зеленского с помощью - за грязь на Байдена, построено только на его личной нужде выиграть выборы, а не каким либо образом помочь Украине. Не существуй этой ситуации с сыном Байдена и встреча с Зеленским вообще бы не состоялась, так как Трамп откровенно использовал эту нужную для Украины встречу, как награду за обещание Зеленского делать то, что Трамп хочет. Ответь Зеленский отказом или неопределённостью на просьбу Трампа и помощь зависла бы на неопределённое время и встреча с Зеленским не состоялась бы.

Всё что Украина получает от нас, через не-хочу Трампа, идёт от наших военных, Госдепа, Конгресса и других источников, которые продавливают это через сопротивление Белого дома, даже идя на саботаж его мыслей и приказов.

Потому фундаментальная истина заключается в том, что в Белом доме находится очень недружественный Украине президент, с русским креном в политике и общим подходом к внешним сношениям на уровне чего то среднего между примитивным торгашом и крёстным отцом, местной мафиозной структуры.

P.S. В случае победы Трампа в 2020 году, я думаю, что какое-либо дальнейшее американское участие в Украине, денежная помощь, оружие, дипломатическая поддержка, будет так же резко законченa со стороны Белого дома, как в ситуации с курдами в Сирии. А Конгресс не может играть ту же роль во внешних сношениях, как президент. Потому надежда только на разгром Трампа, что далеко не гарантировано по целому ряду причин - прежде всего недостатках у демократов, которые несмотря на импичмент и весь шум, фундаментально слабо идут к выборам, как к таковым.

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