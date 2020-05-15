США передали бійцям на Донбасі військової допомоги на $25 млн: фото

Політика 14:46, 15.05.2020 Оновлено: 14:51, 15.05.2020

США передали Україні черговий вантаж з військовою допомогою для використання у зоні ООС на Донбасі.

Як повідомило посольство США в Україні, цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав допомогу в галузі безпеки загальною вартістю понад $25 млн (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

США передали Україні військову допомогу

Вантаж складається з приладів нічного бачення, тепловізорів, рацій та медичного обладнання.

"США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", – підкреслюється в повідомленні.

Facebook\U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Facebook\U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Як писав OBOZREVATEL, Адміністрацію президента США Дональда Трампа зобов'язали надати електронне листування про військову допомогу Україні.

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