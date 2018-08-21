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США передадуть Україні озброєння для оборони на Чорному морі

3.8тЧитати новину російською

США передадуть Україні катери берегової охорони для посилення оборонних можливостей у Чорноморському басейні.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий під час прес-конференції щодо стратегічного партнерства України і США, передає "РБК-Україна".

"Зараз експертні групи працюють над підготовкою угоди про передачу цих катерів. Я сподіваюся, що ми отримаємо посилення", - сказав дипломат.

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Як передає "Інтерфакс-Україна", йдеться про передачу двох катерів класу "Island".

"Якщо порівняти з нашими, які зараз на службі у Чорному морі, то це великі кораблі, це дійсно великі можливості", - зазначив Чалий.

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Катер класу "Island"

За словами посла, процес отримання катерів швидким не буде.

"Але я можу сказати, що в цьому році, я думаю, ми отримаємо вже на них права. Далі... їх треба обладнати, їх треба підготувати, озброєння, а потім вони вже входять у процес навчання команди, а потім все це запускається. тобто це займе час. Я б сказав, це питання місяців, а не днів", - додав він.

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Дипломат наголосив, що Україна і США вийшли на новий рівень стратегічного партнерства у сфері національної безпеки і оборони.

"Україна вперше виходить на рівень стратегічного партнерства з США. Принамні, у сфері національної безпеки і оборони. Після атаки Росії у нас дійсно з'явився цей напрямок, якого ніколи не було. Надання сучасної протитанкової зброї - це не тільки свідчення готовності нашого партнера допомагати. Це свідчення нового рівня партнерства. Це і довіра, і оцінка боротьби з корупцією у цій сфері", - додав Чалий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна отримала від США найпотужніші станції контрбатарейної оборони.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Валерій Чалий
Місце
Україна
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
так это снабжение террористов оружием, как сша в Сирии игил снабжало. теперь в украине, они делают всё чтоб война продолжалась.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Хорошая новость.
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Одиозный Сергей, очень хорошая уж смешно
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