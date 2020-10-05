США назвали Деркача агентом РФ і попередили про наслідки санкцій

Введені США санкції проти нардепа Андрія Деркача можуть поширюватися також і на тих, хто веде з ним бізнес.

Про це в понеділок, 5 жовтня, попередили в пресслужбі посольства США в Україні. Представник посольства Деніел Лангенкемп підкреслив, що введені проти Деркача за спроби впливати на вибори в США санкції поширюються на всі юридичні особи і все майно, яким він володіє.

"10 вересня Сполучені Штати ввели санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес в США. Деркач підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами і вже більше десяти років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції і обман для спроби вплинути на вибори в США і в інших місцях в світі. Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам і компаніям, що означають ці санкції", – сказав Лангенкемп.

У посольстві також підкреслили, що якщо хто-то часто веде бізнес з кимось, до кого застосовані санкції, то цим людям слід занепокоїтися.

"Особи, які надають матеріальну підтримку подсанкціонним особам і / або організаціям, можуть самі стати об'єктом санкцій", – сказав дипломат.

Крім того, відповідь на питання: "Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?" – теж "так".

"Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими. Майно і частки у власності такого підприємства блокуються незалежно від того, перерахована саме ця юрособа в додатку до Виконавчого розпорядженню або іншим чином внесені до Списку спеціально призначених громадян і заблокованих осіб", – зазначив Лангенкемп, підкресливши, що США будуть продовжувати використовувати всі інструменти для протидії діяльності, подібній або пов'язаній з діяльністю Деркача або інших підсанкційних осіб.

Нагадаємо, міністерство фінансів США ввело персональні санкції проти народного депутата України (позафракційного) Андрія Деркача і трьох росіян.

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