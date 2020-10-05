США назвали Деркача агентом РФ і попередили про наслідки санкцій
Введені США санкції проти нардепа Андрія Деркача можуть поширюватися також і на тих, хто веде з ним бізнес.
Про це в понеділок, 5 жовтня, попередили в пресслужбі посольства США в Україні. Представник посольства Деніел Лангенкемп підкреслив, що введені проти Деркача за спроби впливати на вибори в США санкції поширюються на всі юридичні особи і все майно, яким він володіє.
"10 вересня Сполучені Штати ввели санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес в США. Деркач підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами і вже більше десяти років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції і обман для спроби вплинути на вибори в США і в інших місцях в світі. Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам і компаніям, що означають ці санкції", – сказав Лангенкемп.
У посольстві також підкреслили, що якщо хто-то часто веде бізнес з кимось, до кого застосовані санкції, то цим людям слід занепокоїтися.
"Особи, які надають матеріальну підтримку подсанкціонним особам і / або організаціям, можуть самі стати об'єктом санкцій", – сказав дипломат.
Крім того, відповідь на питання: "Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?" – теж "так".
"Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими. Майно і частки у власності такого підприємства блокуються незалежно від того, перерахована саме ця юрособа в додатку до Виконавчого розпорядженню або іншим чином внесені до Списку спеціально призначених громадян і заблокованих осіб", – зазначив Лангенкемп, підкресливши, що США будуть продовжувати використовувати всі інструменти для протидії діяльності, подібній або пов'язаній з діяльністю Деркача або інших підсанкційних осіб.
Нагадаємо, міністерство фінансів США ввело персональні санкції проти народного депутата України (позафракційного) Андрія Деркача і трьох росіян.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 червня Деркач оприлюднив нібито чергові "плівки" з голосами, схожими на п'ятого президента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
На плівках були порушені питання про справу компанії "Бурісма", яка нібито заплатила сім'ї Байденів більше $3 млн.
У Порошенка "плівки" назвали грубо змонтованим фальсифікатом. А секретар РНБО Олександр Данілов назвав чергові "плівки Деркача" потужною інформаційною російською агресією.
Розвідувальні кола Сполучених Штатів звинуватили Деркача в зв'язках з російським шпигунським відомством.
Голова Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія використовувала Деркача, щоб очорнити кандидата в президенти США Джо Байдена.