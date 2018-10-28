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/Політика

США націлилися на Росію та Крим: проведена повітряна операція

11.5тЧитати матеріал російською

Літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США провів розвідувальний політ вздовж Криму і Краснодарського краю.

Про це повідомляє ресурс PlaneRadar в Twitter. Повітряне судно з бортовим номером 168 438 в районі Севастополя наближалося до берега на 35 кілометрів.

Крім того, в цьому ж районі в неділю, 28 жовтня, здійснив політ розвідувальний безпілотник ВПС США Global Hawk, що злетів з авіабази Сігонелла на Сицилії. Літальний апарат спершу справляв моніторинг лінії розмежування на Донбасі, а потім також пролетів вздовж чорноморського узбережжя.

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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист и окупант! смерть росийским выплядкам ! смерть окупантам! война до полной победы
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Кожедуб Руслан, может, для начала, ихний газ в Европу перестать качать?)
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Детский сад с барабанами. Если столкновение двух сильнейших армии мира и произойдёт (не дай Бог), то оно явно будет не на границе. В ход пойдут ракеты с ядерными боеголовками, направленные вглубь на важнейшие военные объекты соперника.
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Файбер Моня
Файбер Моня
пиндосы не решились близко подлетать к Севастополю, потому что знают о неотвратимых последствиях.. ))
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Файбер Моня, А нахрена дурак, они и так все сканируют.
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