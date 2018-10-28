США націлилися на Росію та Крим: проведена повітряна операція

Літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США провів розвідувальний політ вздовж Криму і Краснодарського краю.
Про це повідомляє ресурс PlaneRadar в Twitter. Повітряне судно з бортовим номером 168 438 в районі Севастополя наближалося до берега на 35 кілометрів.
Крім того, в цьому ж районі в неділю, 28 жовтня, здійснив політ розвідувальний безпілотник ВПС США Global Hawk, що злетів з авіабази Сігонелла на Сицилії. Літальний апарат спершу справляв моніторинг лінії розмежування на Донбасі, а потім також пролетів вздовж чорноморського узбережжя.
17:55 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) October 28, 2018
Патрульний протичовновий літак, Boeing P8A Poseidon, ВМС США (LA-438), з бортовим номером 168 438, виробляє розвідувальний політ вздовж чорноморського узбережжя Россіі🇷🇺 #USNAVY #Poseidon # P8A #BlackSea #Crimea pic.twitter.com/wHwukwDUud
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ отримали "грозу" для російських безпілотників.