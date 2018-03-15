США нарешті запроваджують санкції проти росіян за втручання у вибори

Під нові санкції потрапили 19 росіян і п'ять компаній, діяльність яких пов'язують з російською спецслужбою ГРУ. Білий дім поки не запроваджував санкцій на виконання закону, ухваленого Конгресом влітку 2017 року.Білий дім у четвер, 15 березня, наклав санкції на 19 росіян за підозрою у втручанні у вибори президента США в 2016 році. Серед них - 13 обвинувачених спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує втручання Росії у американські вибори. Окрім того, під санкціями опинилися п'ять російських компаній, включно з Internet Research Agency, яку підозрюють у реалізації масової кампанії з дезінформації онлайн, що могла вплинути і на результат виборів. Повідомлення про обмежувальні заходи оприлюднено на сайті міністерства фінансів США.

Дані санкції є першими заходами в рамках закону про розширення санкцій, ухваленого Конгресом США влітку 2017 року. Оголошені 15 березня санкції спрямовані передовсім проти посадовців, що працюють з російським ГРУ. Будь-які активи цих осіб в США, буде заморожено, а громадянам США заборонять вести з ними спільний бізнес.

"Ці цілеспрямовані санкції є частиною ширших заходів з метою відповіді на загрозливі атаки з російського боку", - цитує інформагенція AP голову мінфіну США Стівена Мнучіна. У заяві мінфіну США йдеться, що російське ГРУ відповідальне не лише за втручання у виборчий процес, але також за численні кібератаки на інфраструктуру США та "безпосередньо відповідальне" за кібератаку вірусу NotPetya, який уразив системи багатьох підприємств у Європі в червні 2017 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп критикував закон, хоча й підписав його з огляду на двопартійну підтримку документа. Утім, адміністрація з того часу не запроваджувала обмежувальні заходи в рамках даного закону, що викликало критику з боку конгресменів.