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14 жовтня • оновлено в 12:05
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США надіслали в Україну потужний есмінець: що сталося

3.1т Читати матеріал російською

В Одеський морський порт увійшов американський есмінець DDG78 Porter, який раніше прибув в Чорне море в рамках планової операції.

Про це повідомляє "Думська". За даними видання, захід американського корабля присвячений Дню захисника України.

Американський ракетний есмінець DDG78 Porter

Американський ракетний есмінець DDG78 Porter

usni.org

Новини
Есмінець США в Чорному морі викликав паніку в Росії: що сталося

"Есмінець зустрічав катер Морської охорони "Балаклава" і катер ВМСУ типу Віллард. Згодом буксири Balqis і Star о 13:15 пришвартували есмінець на причалі 1-К", – відзначає видання.

За попередньою інформацією, захід есмінця приурочений до Дня захисника України. Раніше прес-служба Шостого оперативного флоту ВМС США повідомляла, що візит есмінця демонструє "відданість свободі судноплавства, а також підтримку союзників по НАТО і партнерів в Чорному морі".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Чорне море через Дарданелли і Босфор в рамках планової операції увійшов ракетний есмінець США DDG78 Porter.

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Місце
Україна Одеса
Тег
НАТО
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70rus xxx
70rus xxx
"США прислали в Украину мощный эсминец".По АлиЭкспресс?
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1
0
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Тем временем, у одесских и предместных шлюх начался оргпериод. )))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Что случилось? -- сортиры забились на хозяйском эсминце. Вислоухие гордо их почистят.
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