США надіслали в Україну потужний есмінець: що сталося

В Одеський морський порт увійшов американський есмінець DDG78 Porter, який раніше прибув в Чорне море в рамках планової операції.

Про це повідомляє "Думська". За даними видання, захід американського корабля присвячений Дню захисника України.

Американський ракетний есмінець DDG78 Porter usni.org

"Есмінець зустрічав катер Морської охорони "Балаклава" і катер ВМСУ типу Віллард. Згодом буксири Balqis і Star о 13:15 пришвартували есмінець на причалі 1-К", – відзначає видання.

За попередньою інформацією, захід есмінця приурочений до Дня захисника України. Раніше прес-служба Шостого оперативного флоту ВМС США повідомляла, що візит есмінця демонструє "відданість свободі судноплавства, а також підтримку союзників по НАТО і партнерів в Чорному морі".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Чорне море через Дарданелли і Босфор в рамках планової операції увійшов ракетний есмінець США DDG78 Porter.

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