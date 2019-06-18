США надіслали повіреного в Україну

США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович з посади американського посла в Україні. Вона закінчила свою роботу 20 травня.

Раніше Йованович потрапила в гучний скандал з генпрокурором Юрієм Луценком. Він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.

Пізніше генпрокурор зізнався, що список він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Каська (екс-заступник генерального прокурора).