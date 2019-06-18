США надіслали повіреного в Україну

Посол Вільям Тейлор прибув до Києва в якості тимчасового повіреного в справах США в Україні.
Як повідомляє посольство Штатів, йому вже передають справи в диппредставництві.
"Посольство США в Києві радо вітати посла Вільяма Тейлора в Україні в якості тимчасового повіреного в справах. Він буде керувати нашою командою в цей період історичних виборів і перехідного періоду", - йдеться в повідомленні.
Вільям Тейлор
Новий час
Тейлор був шостим послом США в Україні з 29 травня 2006-го року по 23 травня 2009-го.
На час його роботи (при третьому президенті Вікторі Ющенку) припав період стрімкого розвитку американо-українських відносин, а США підтримували надання Україні плану по членству в НАТО.
Підписаний в кінці 2008 року документ про стратегічне партнерство України і США до сих пір залишається основою відносин двох країн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович з посади американського посла в Україні. Вона закінчила свою роботу 20 травня.
Раніше Йованович потрапила в гучний скандал з генпрокурором Юрієм Луценком. Він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що список він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Каська (екс-заступник генерального прокурора).
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