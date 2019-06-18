ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

США надіслали повіреного в Україну

1.2тЧитати матеріал російською

Посол Вільям Тейлор прибув до Києва в якості тимчасового повіреного в справах США в Україні.

Як повідомляє посольство Штатів, йому вже передають справи в диппредставництві.

"Посольство США в Києві радо вітати посла Вільяма Тейлора в Україні в якості тимчасового повіреного в справах. Він буде керувати нашою командою в цей період історичних виборів і перехідного періоду", - йдеться в повідомленні.

Вільям Тейлор

Вільям Тейлор

Новий час

  • Тейлор був шостим послом США в Україні з 29 травня 2006-го року по 23 травня 2009-го.

  • На час його роботи (при третьому президенті Вікторі Ющенку) припав період стрімкого розвитку американо-українських відносин, а США підтримували надання Україні плану по членству в НАТО.

  • Підписаний в кінці 2008 року документ про стратегічне партнерство України і США до сих пір залишається основою відносин двох країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович з посади американського посла в Україні. Вона закінчила свою роботу 20 травня.

  • Раніше Йованович потрапила в гучний скандал з генпрокурором Юрієм Луценком. Він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.

    Пізніше генпрокурор зізнався, що список він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Каська (екс-заступник генерального прокурора).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
3
7
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло на коленях шаблю дарили хозяину?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Позабавило...какой то временный...вы животные никому неинтересны уж
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Zagorodny Vlad
Zagorodny Vlad
А наши Лещенко и Сытник уже побежали на поклон или ещё не успели?) Или это им не Йованович, что все их зашквары покрывала ещё и денежку раздавала.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel