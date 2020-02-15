"США могли б вплинути": Зеленський в Мюнхені зробив різку заяву про Крим

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не подобається те, що в міжнародному порядку не обговорюється питання окупованого Росією Криму.

Про це він сказав в рамках дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого, передає "Інтерфакс". Він висловив думку, що на цю ситуацію могли б вплинути США.

"Що мені не подобається – це питання Криму, якого немає. Чесно, ми ж дуже відверті сьогодні. Питання Криму не обговорюється сьогодні, зовсім, тобто, потрібно вносити і серйозно обговорювати це питання. Це теж окупована наша територія, там теж наші люди українці. Потрібен новий майданчик?", – поцікавився Зеленський.

"Мені здається, що тут могли б сильніше вплинути США", – резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина), а також відповів на питання журналістів. Він зробив гучні заяви про війну на Донбасі, вибори і президентства. OBOZREVATEL вів пряму трансляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео закулісної підготовки Зеленського перед виступом в Мюнхені.

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