США і Китай залишаються основними торговельними партнерами ЄС

На США і Китай 2017 року припала майже третина торговельного обороту ЄС, повідомив Євростат. Також важливими торговельними партнерами ЄС є Швейцарія та Росія.Сполучені Штати Америки та Китай залишаються основними зовнішньоторговельними партнерами Європейського Союзу. За даними Євростату, оприлюдненими у понеділок, 26 березня, на ці дві країни у 2017 році припала майже третина торговельного обороту ЄС.

На першому місці серед торговельних партнерів Євросоюзу - США. Обсяг торгівлі між ЄС та США, включаючи експорт та імпорт, за підсумками 2017 року склав 631 мільярд євро, що становить 16,9 відсотка у загальній структурі зовнішньої торгівлі ЄС. Порівняно з попереднім роком частка США у зовнішній торгівлі блоку дещо знизилась - у 2016 році вона складала близько 18 відсотків, інформує агенція dpa.

Обсяг торгівлі з Китаєм торік склав 573 мільярди євро або 15,3 відсотка від усього зовнішньоторговельного обороту ЄС. У 2016 році частка КНР у структурі зовнішньої торгівлі ЄС складала 15 відсотків.

Іншими ключовими торговельними партнерами ЄС у 2017 році були Швейцарія (261 мільярд євро або 7 відсотків від загального обсягу торгівлі ЄС), Росія (231 мільярд або 6,2 відсотка), Туреччина (154 мільярди або 4,1 відсотка) та Японія (129 мільярдів або 3,5 відсотка).