США і Китай залишаються основними торговельними партнерами ЄС

На США і Китай 2017 року припала майже третина торговельного обороту ЄС, повідомив Євростат. Також важливими торговельними партнерами ЄС є Швейцарія та Росія.Сполучені Штати Америки та Китай залишаються основними зовнішньоторговельними партнерами Європейського Союзу. За даними Євростату, оприлюдненими у понеділок, 26 березня, на ці дві країни у 2017 році припала майже третина торговельного обороту ЄС.
На першому місці серед торговельних партнерів Євросоюзу - США. Обсяг торгівлі між ЄС та США, включаючи експорт та імпорт, за підсумками 2017 року склав 631 мільярд євро, що становить 16,9 відсотка у загальній структурі зовнішньої торгівлі ЄС. Порівняно з попереднім роком частка США у зовнішній торгівлі блоку дещо знизилась - у 2016 році вона складала близько 18 відсотків, інформує агенція dpa.
Обсяг торгівлі з Китаєм торік склав 573 мільярди євро або 15,3 відсотка від усього зовнішньоторговельного обороту ЄС. У 2016 році частка КНР у структурі зовнішньої торгівлі ЄС складала 15 відсотків.
Іншими ключовими торговельними партнерами ЄС у 2017 році були Швейцарія (261 мільярд євро або 7 відсотків від загального обсягу торгівлі ЄС), Росія (231 мільярд або 6,2 відсотка), Туреччина (154 мільярди або 4,1 відсотка) та Японія (129 мільярдів або 3,5 відсотка).
Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".