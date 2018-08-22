США, Франція й Великобританія застерегли Сирію від застосування хімічної зброї

США, Британія і Франція заявляють, що "будуть діяти", якщо в Сирії знову застосують хімзброю. Застереження пролунало у зв'язку з наступом сирійських військ на провінцію Ідліб.США, Франція і Великобританія заявили про свою можливу реакцію, якщо в Сирії під час операції у провінції Ідліб буде застосовано хімічну зброю. Країни-союзники "глибоко стурбовані" військовою операцією в Ідлібі, як зазначається у спільній заяві, опублікованій у середу, 22 серпня. "Ми підкреслюємо стурбованість у зв'язку з можливістю повторного - і незаконного - застосування хімічної зброї. Ми сповнені рішучості діяти, якщо режим Асада зробить це", - йдеться у зверненні Вашингтона, Парижа та Лондона.

Ідліб, що розташована неподалік турецького кордону, залишається останньою провінцією в Сирії, яка ще перебуває під контролем повстанців, передовсім ісламістських угруповань. Урядові війська вже стягнуто до кордонів регіону, а військові літаки вже розпочали повітряні атаки.

Представники трьох країн також привітали рішення Організації із заборони хімічної зброї від 27 червня 2018 року, в якому держави-члени організації взяли на себе відповідальність за визначення винуватців в хімічних атаках. На думку США, Франції і Великобританії, це "допоможе дати зрозуміти, що відповідальні за застосування хімічної зброї в Сирії не зможуть уникнути ідентифікації".