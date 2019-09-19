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19 вересня • оновлено в 15:43
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США дали пораду Зеленському, про що говорити з Трампом

1.2т Читати матеріал російською

Помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд вважає, що на майбутній зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський повинен зосередитися на двох ключових питаннях.

Йдеться про переконання Трампа в надійності України для інвестицій, а також у тому, що санкції США є ефективними в боротьбі з Росією. Такі поради дипломатка озвучила в інтерв'ю ВВС.

"Я думаю, що один із найцікавіших способів, яким Зеленський може почати розмову з Трампом, – переконатися, що наш президент розуміє зобов'язання Зеленського щодо приватизації в економіці й руху в напрямку земельної реформи. А це означає, що зараз у США з'являється прекрасна можливість інвестувати в Україну і допомогти вам з економічним зростанням, добробутом, допомогти з більш європейським стилем в економіці", – вважає Нуланд.

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Вона підкреслила, що це має посилити 93% мирної території України і зробить її ще привабливішим магнітом для повернення окупованих регіонів.

Також Нуланд висловила надію на те, що на майбутній зустрічі Трамп більше зацікавиться Україною і виявить бажання бути партнерами та допомогти "зламати хребет корупції", зокрема й у власних економічних інтересах співпраці з Києвом.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

"Дзеркало тижня"

"Що ж до безпекової ситуації, думаю, Зеленський повинен дати президенту Трампу зрозуміти, що санкції, які ми наклали, дають необхідний важіль впливу, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Повинен дати зрозуміти, що ці санкції мають тривати, і якщо президент Путін почне досягати з вами прогресу, то можна буде думати про їхнє зняття, але тільки в тому випадку, якщо це буде реальний прогрес", – додала вона.

Нуланд підкреслила, що якщо глава РФ Путін продовжуватиме свою лінію і не піде на переговори, то санкції повинні залишитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Вікторія Нуланд
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бедный Зеля, наконец-то Трамп согласился с ним встретиться, но о чем говорить с Хозяином, Зеля не знает, нужны американские ЦУ
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Mega Death
Mega Death
Кристина Стефанова, Хозяин сам не знает.. о чем говорить с этими попрошайками))(
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