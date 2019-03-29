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Винен СРСР? У Росії пішли на підлість через Крим

4.4тЧитати матеріал російською

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Росії Володимир Джабаров заявив про необхідність перевірки законності акту про передачу Україні Криму та Севастополя в 1954 році.

На засіданні круглого столу, присвяченого 5-річчю "входження" півострова до складу Росії він висловив думку, що документ склали з порушеннями Конституції СРСР, пише "РИА Новости".

"Я хочу нагадати, що на одній із нарад в кінці 2014 року спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко піднімала питання про законність акта про передачу Криму Україні в 1954 році. Там явно були порушення Конституції Радянського Союзу", — сказав сенатор.

Винен СРСР? У Росії пішли на підлість через Крим

Крим.Реалії

Джабаров запропонував проаналізувати цей документ за участю експертів.

"Якщо це рішення було незаконним, тоді все сиплеться", — зазначив він.

Під час засідання деякі експерти також нагадали, що Севастополь завжди був містом центрального підпорядкування і підкорявся союзному уряду. Виникає запитання, як можна було місто центрального підпорядкування передати одній із республік, зазначили експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський соціолог Ігор Ейдман припустив, що РФ наважиться на деокупацію Донбасу і повернення Криму під контроль України після зміни правлячої верхівки.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Вообще то, вся федяряцция ,сплошная ошибка .Если начать с Курил ,Калининграда ,Осетии , Крыма и еще многих украденных регионов и закончить Кавказом то Немытая превратится в большое болото и чуток Сибири
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
ДЯЧОК СТЬОПА, а про хохлядию вообще страшно подумать, что останется.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...там нужно начать с проверки полномочий глав делегаций, на I-м Всесоюзном съезде Советов, 30 декабря 1922, на котором эту х...ю - СССР "кипящим разумом возмущенным" слепили...дата такая - 30 декабря...походу бухие были в ж...пу уже под ёлкой...кстати - совет народных комиссаров и наркоматы, в которых заседали подобные "швондеры - матвиенки - джабаровы", только 6 июля 1923 года удосужились создать...все ни как "просохнуть" не могли...а тут вдруг с Крыма начали...покопайтесь глубже, олигофрены))))))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Когда хохлы заявляют что для выхода Крыма из составаУкраины нужно было провести референдум , то онидолжны вспомнить как они выходили из состава СССР и насколько это соответствовало Конституции СССР
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