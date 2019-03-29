Винен СРСР? У Росії пішли на підлість через Крим

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Росії Володимир Джабаров заявив про необхідність перевірки законності акту про передачу Україні Криму та Севастополя в 1954 році.

На засіданні круглого столу, присвяченого 5-річчю "входження" півострова до складу Росії він висловив думку, що документ склали з порушеннями Конституції СРСР, пише "РИА Новости".

"Я хочу нагадати, що на одній із нарад в кінці 2014 року спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко піднімала питання про законність акта про передачу Криму Україні в 1954 році. Там явно були порушення Конституції Радянського Союзу", — сказав сенатор.

Крим.Реалії

Джабаров запропонував проаналізувати цей документ за участю експертів.

"Якщо це рішення було незаконним, тоді все сиплеться", — зазначив він.

Під час засідання деякі експерти також нагадали, що Севастополь завжди був містом центрального підпорядкування і підкорявся союзному уряду. Виникає запитання, як можна було місто центрального підпорядкування передати одній із республік, зазначили експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський соціолог Ігор Ейдман припустив, що РФ наважиться на деокупацію Донбасу і повернення Криму під контроль України після зміни правлячої верхівки.

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