Протести Нацкорпусу: експерт оцінив ймовірність третього Майдану

Чим більше в Україні буде протестів, пов`язаних із радикалізмом, до виборів, тим менша вірогідність революції після обрання президента. Таким чином відбувається своєрідне "спускання пари" в населення.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко. Він пояснив, що після виборів радикально налаштовані групи, які будуть невдоволені результатами голосування, не матимуть підтримки.

"Кожен такий протест є спусканням певного невдоволення населення. Таке накопичення призводить до зменшення потенційних можливостей. Але є ще об`єктивні підстави для революції, наприклад, значна підтримка населення того чи іншого кандидата чи радикальне невдоволення інших. Але в нас навіть цього нема, тому гадаю, що жодних підстав до революції після виборів не буде", – сказав він.

До кінця березня буде відбуватися напруга у суспільстві, пояснює Петренко. Він пов`язує це з тим, що кожен, хто зайняв свою певну електоральну нішу, не згоден з людьми, які зайняли іншу позицію.

Нацкорпус у Черкасах, 9 березня ТСН

"Така схема відбувалась і в мирний час. Але одна справа, коли екстремізм в Україні дорівнює нулю, а інша справа, коли ми стартуємо із ситуації 2019 року, – із певними зіткненнями, певним негативним розвитком подій, пов`язаним із політичними протистояннями", – додав експерт.

Зіткнення із Нацкорпусом, яке сталося в Черкасах, Петренко пояснив тим, що Порошенко став заручником своєї вибраної стратегії. Противники президента намагаються таким чином вибити його електорат.

"У цьому конкретному випадку, при зіткненні у Черкасах, то в Порошенка намагаються грати на його виборцях. Сили, які орієнтовані проти нього, намагаються цей електорат вибити через правий радикалізм і через цю заяву про проблему в оборонній сфері", – зазначив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах представники Нацкорпуса намагалися прорватися до сцени, де виступав президент України Петро Порошенко. В результаті сутичок постраждали більше 20 правоохоронців.

У Блоці Петра Порошенка заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти і олігархи-втікачі.

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