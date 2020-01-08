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8 січня • оновлено в 20:04
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Євген Черняк
Євген Черняк
Бізнесмен Всі статті автора

Спрятаться не получится: глава СБУ в день падения самолета МАУ отдыхал в Куршавеле

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Иван Баканов.

Глава СБУ.

Куршавель.

Сегодня.

Они все успешные ребята в прошлой жизни, имеют финансовую возможность отдыхать на лучших курортах.

Но морального права не имеют, тем более в день падения самолёта украинской компании МАУ в Иране.

Ещё раз, сейчас время соцсетей и правды.

Спрятаться не получится ни у кого!

Вариантов соврать нет, мир изменился.

Глава СБУ в день падения самолета МАУ отдыхал в Куршавеле

Делайте выводы или повторите позорную судьбу предыдущей команды.

Никакой политики, просто здравый смысл:

Ребята, на вас многие смотрят с надеждой после всего, что было в стране последнее время!

Не вызывайте раздражение такими действиями даже у ваших сторонников, а противники вас и так ненавидят и не простят даже малейших ошибок!

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Автор
Євген Черняк Євген Черняк
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Евгения Черняка
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Александрович Валера
Александрович Валера
Снег выпал , не имеет права . Воду отключили-не имеет права. А кляузы строчить афтор точно имеет
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