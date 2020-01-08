Иван Баканов.

Глава СБУ.

Куршавель.

Сегодня.

Они все успешные ребята в прошлой жизни, имеют финансовую возможность отдыхать на лучших курортах.

Но морального права не имеют, тем более в день падения самолёта украинской компании МАУ в Иране.

Ещё раз, сейчас время соцсетей и правды.

Спрятаться не получится ни у кого!

Вариантов соврать нет, мир изменился.

Делайте выводы или повторите позорную судьбу предыдущей команды.

Никакой политики, просто здравый смысл:

Ребята, на вас многие смотрят с надеждой после всего, что было в стране последнее время!

Не вызывайте раздражение такими действиями даже у ваших сторонников, а противники вас и так ненавидят и не простят даже малейших ошибок!

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