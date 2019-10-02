Спростування

Суд постановив визнати такою, що не відповідає дійсності, принижує честь, гідність та ділову репутацію Руслана Циплакова інформацію поширену 7 грудня 2017 року інтернет-виданням OBOZREVATEL у статті під назвою: "Банк "сім'ї" Януковича постачав зброю для розстрілу Майдану - розслідування".

А саме мова йде про таке:

"Є незначний прогрес, щодо покарання тих, хто збагатився завдяки своїм зв'язкам з колишнім президентом, група, яка отримала назву "Сім’я" за участю обох його синів.

Тепер завдяки витоку Панамських документів минулого року, журналісти встановили, як за останні дні правління Януковича близько 19 мільйонів доларів США з державного бюджету було виведено з великого українського банку, який належав другу молодшого сина президента. Частина коштів опинилася в офшорних компаніях, пов'язаних із власником банку. Ще 38 мільйонів доларів зникли з кореспондентського рахунку, який перебував у тому ж банку в Австрії.

На думку українських слідчих, об’єкт, що належить окремій компанії, яким володіє власник банку, також використовувався для зберігання зброї, призначеної для використання урядовими силами під час революції.

Південкомбанк був створений у 1990 році як один з перших комерційних банків України в пострадянську епоху, але його найуспішніший період збігся з правлінням Януковича… Циплаков і Януккович молодший були об’єднані спільною пристрастю до гоночних автомобілів. У 2012 році створили команду Ferrari Team Ukraine.

"Вони мали спільні інтереси: вони обидва захоплювалися як гонками, так і автомобілями. Сам Циплаков скориставшись своїм знайомством з Януковичем, використовував дружбу для відкриття дверей для себе, повідомлено радіо "Свобода" головним редактором Фінансового клубу Русланом Чорним.

Південкомбанк частково належав великій холдинговій компанії "Метал Юніон", яку також контролював Циплаков. Інші активи групи включали "Жовті води", збагачувальну залізорудну компанію; три нафтопереробні заводи; та кілька компані, що спеціалізуються на видобутку корисних копалин в Африці.

Народні депутати від правлячої партії також організували проурядові мітинги - так звані протести "АнтиМайдан". Їх учасниками були атлетичні молоді чоловіки, які поряд з правоохоронними органами та за власною ініціативою жорстоко нападали на антиурядових демонстрантів. Антиреволюційне насильство пізніше було досліджено в низці кримінальних справ.

На думку слідчих, компанії Циплакова також намагалися допомогти Януковичу залишитися при владі. Слідчі Генеральної прокуратури кажуть, що у лютому 2014 року Південкомбанк позичив "багато мільйонів" очевидним фіктивним компаніям "для подальших виплат керівникам кримінальних угруповань, які виступали проти протестів у Києві". Слідчі відзначають, що "позикові кошти залишаються безоплатними; як вони були витрачені та їх поточне місцезнаходження залишаються невідомими".

Увечері 20 лютого 2014 року, коли на Майдані було вбито десятки мирних демонстрантів, офіс Метал Юніон був перетворений у збройний склад. Керівник групи служби безпеки допоміг організувати доставку 156 автоматів Калашникова та 22 коробки снарядів до офісу зі складів Міністерства внутрішніх справ на околицях Києва.

Згідно із судовими документами власник групи Метал Юніон перебував у офісі, коли вивантажували зброю. Хоча його ім'я не відображається в документах, це, мабуть, був Циплаков оскільки він є власником "Метал Юніону" . Згідно з матеріалами справи, цю зброю мали намір використати для насильницького розгону мирних демонстрантів.

За даними Фонду гарантування вкладів, державного органу, який забезпечує гарантування вкладів та працює з банками - банкрутами, протягом наступних кількох днів дві третини кредиту було передано двом компаніям, які виявилися філіями Метал Юніон. Сплав Фінанси та Спектр-Енерго-Дон.

У травні 2014 року у Національному банку заявили, що Південкомбанк є неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. У вересні банк був закритий. Однак, незважаючи на державну адміністрацію, з рахунків банку зникли ще 38 мільйонів доларів.

Ці кошти зберігалися на кореспондентському рахунку "Південкомбанку" в австрійському "Meinl Bank", який він відкрив там восени 2012 року.

Так що сталося з 38 мільйонами доларів? Коли репортери стежили за цими грошима, вони знайшли сліди Циплакова по всіх операціях.

Відповідно до реєстру бізнес компаній Кіпру, компанія Tosalan належить компанії MU United LTD, офшорній компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, яка, згідно з документами, що містяться в базі даних Панамських документів, належала Циплакову з 2010 по 2012 рік"

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