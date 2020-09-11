Спроба посилити тиск на місцеве самоврядування напередодні виборів

Дмитро Білоцерковець Політика 10:39, 11.09.2020 Оновлено: 10:41, 11.09.2020

Чергова спроба посилити тиск на місцеве самоврядування напередодні виборів 25 жовтня!

Цього разу в парламенті пропонують створити ТСК для проведення розслідування по рішенням органів та посадових осіб місцевого самоврядування (проект постанови №3693).

Коли подібні ініціативи з’являються безпосередньо перед виборами, виникають сумніви щодо істинних причин їх появи. На моє переконання, існують величезні ризики, що ця Комісія буде використана для політичної боротьби з діючими місцевими лідерами з метою впливу на результати виборів.

Примітно, що профільний комітет Верховної Ради висловив до постанови ряд зауважень, однак, незважаючи на це, рекомендував парламенту розглянути її на засіданні.

Переконаний, що проект постанови №3693 не можна ухвалювати в існуючому вигляді, адже він створить передумови для тиску на місцеву владу напереродні виборів.

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