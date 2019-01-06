''Росія має каятися!'' Порошенко зробив потужну заяву у Стамбулі

Отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію є справжнім дивом.
З такою заявою виступив президент України Петро Порошенко після урочистої церемонії у Стамбулі. "Український народ дякує Богові. Те, що сталося – справжнє диво, яким ми зобов'язані волі Творця", – підкреслив він.
"Томос – фактично ще один Акт проголошення незалежності України. Він зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які перебували поза спілкуванням зі вселенським православ'ям і яких несправедливо таврували неканонічністю", – сказав президент. І додав, що "Росія повинна каятися за вбивства" українців.
Петро Порошенко з Варфоломієм і Епіфанієм
Прес-служба президента України
Він привітав усіх небайдужих з появою автокефальної Православної церкви України.
"Спасибі кожному, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість. Ми виконали свій обов'язок перед минулими та майбутніми поколіннями. Слава Господу Богу! Слава Україні!" – резюмував Порошенко.
Щойно звершилася велика історична справа, в Якій Бог БУВ з нами, и ми були з Богом! Автокефальної Православної Церкви України получила Томос від Вселенський патріарха! pic.twitter.com/SSOeU5xaWZ- Петро Порошенко (@poroshenko) 6 січня 2019 р
Течение понад Тисячі років берегли и множиться київська християнська традиція. Сьогодні наша православна церква готова до самостійного буття.- Петро Порошенко (@poroshenko) 6 січня 2019 р
Український народ дякує Господу. Ті, что сталося – справжнє диво, Яким ми завдячуємо Волі Творця. pic.twitter.com/9awyqixvdI
Вітаю усіх небайдужих з постанов автокефальної Православної Церкви України! Дякую кожному, хто невтомно працював над ее становлення, творив єдність и відновлював справедлівість.Мі виконан свой обов'язок перед минуло и Наступний поколіннямі. Слава Господу Богу! Слава Україні! pic.twitter.com/jCFIhdUfUy- Петро Порошенко (@poroshenko) 6 січня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.
Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".