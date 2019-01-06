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''Росія має каятися!'' Порошенко зробив потужну заяву у Стамбулі

6.6тЧитати матеріал російською

Отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію є справжнім дивом.

З такою заявою виступив президент України Петро Порошенко після урочистої церемонії у Стамбулі. "Український народ дякує Богові. Те, що сталося – справжнє диво, яким ми зобов'язані волі Творця", – підкреслив він.

"Томос – фактично ще один Акт проголошення незалежності України. Він зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які перебували поза спілкуванням зі вселенським православ'ям і яких несправедливо таврували неканонічністю", – сказав президент. І додав, що "Росія повинна каятися за вбивства" українців.

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Петро Порошенко з Варфоломієм і Епіфанієм

Петро Порошенко з Варфоломієм і Епіфанієм

Прес-служба президента України

Він привітав усіх небайдужих з появою автокефальної Православної церкви України.

"Спасибі кожному, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість. Ми виконали свій обов'язок перед минулими та майбутніми поколіннями. Слава Господу Богу! Слава Україні!" – резюмував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
ПеПе, от чьего имени тявкаешь, если ты и твоё кодло держите народ Украины в состоянии юридической неопределенности? Когда фиглярствовать уже устанешь, Петя?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Так кому Томос был предоставлен, если народ Украины официально по документам никто?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Автофекалия это настоящее чудо.
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