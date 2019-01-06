''Росія має каятися!'' Порошенко зробив потужну заяву у Стамбулі

Отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію є справжнім дивом.

З такою заявою виступив президент України Петро Порошенко після урочистої церемонії у Стамбулі. "Український народ дякує Богові. Те, що сталося – справжнє диво, яким ми зобов'язані волі Творця", – підкреслив він.

"Томос – фактично ще один Акт проголошення незалежності України. Він зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які перебували поза спілкуванням зі вселенським православ'ям і яких несправедливо таврували неканонічністю", – сказав президент. І додав, що "Росія повинна каятися за вбивства" українців.

Петро Порошенко з Варфоломієм і Епіфанієм Прес-служба президента України

Він привітав усіх небайдужих з появою автокефальної Православної церкви України.

"Спасибі кожному, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість. Ми виконали свій обов'язок перед минулими та майбутніми поколіннями. Слава Господу Богу! Слава Україні!" – резюмував Порошенко.

Щойно звершилася велика історична справа, в Якій Бог БУВ з нами, и ми були з Богом! Автокефальної Православної Церкви України получила Томос від Вселенський патріарха! pic.twitter.com/SSOeU5xaWZ - Петро Порошенко (@poroshenko) 6 січня 2019 р

Течение понад Тисячі років берегли и множиться київська християнська традиція. Сьогодні наша православна церква готова до самостійного буття.

Український народ дякує Господу. Ті, что сталося – справжнє диво, Яким ми завдячуємо Волі Творця. pic.twitter.com/9awyqixvdI - Петро Порошенко (@poroshenko) 6 січня 2019 р

Вітаю усіх небайдужих з постанов автокефальної Православної Церкви України! Дякую кожному, хто невтомно працював над ее становлення, творив єдність и відновлював справедлівість.Мі виконан свой обов'язок перед минуло и Наступний поколіннямі. Слава Господу Богу! Слава Україні! pic.twitter.com/jCFIhdUfUy - Петро Порошенко (@poroshenko) 6 січня 2019 р

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