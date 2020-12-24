Справу Татарова передали з НАБУ до СБУ

Офіс генерального прокурора передав провадження щодо заступника голови Офісу президента Олег Татарова з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", відповідне рішення підписав заступник голови ОГП Олексій Симоненко.

"24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Але зранку, ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ", – йдеться в повідомленні.

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