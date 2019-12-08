Справу проти Корбана через Протасів Яр закрили: всі деталі

Правоохоронці закрили кримінальне провадження проти колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського Геннадія Корбана стосовно будівництва в Протасовому Яру в Києві.

Відповідну постанову було видано слідчим Солом'янського управління поліції 27 листопада (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Закрити в зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину", – сказано в документі.

Справа проти Корбана закрили

Так, слідство не знайшло підтверджень того, що нібито Корбан погрожував розправою члену громади на захист Протасового Яру від вирубки та забудови Роману Ратушному. При аналізі сторінки останнього в соцмережі Facebook не було виявлено повідомлень із погрозами.

Постанова слідчого підтвердила слова Корбана про те, що він не має відношення до будівництва в Протасовому Яру.

Справу проти Корбана закрили

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше противники будівництва житлового комплексу поблизу Протасового Яру в Києві вдалися до цинічної маніпуляції з ветераном АТО.

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