Справи проти Порошенка тісно пов'язні з Зеленським, це наступ на демократію, – Atlantic Council

Справи проти п’ятого президента України, лідера опозиційної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка – це переслідування не ексглави держави, а наступ на українську демократію.

Про це йдеться у статті редактора Atlantic Council Пітера Дікінсона "Що може означати переслідування Петра Порошенка для української демократії?". У матеріалі наголошується, що кампанія з притягнення до відповідальності Порошенка тісно пов'язана з його наступником, президентом Володимиром Зеленським, який не приховував свої антипатії до політика.

"Схоже на те, що Порошенко, який залишається найближчим політичним конкурентом Зеленського, є головною ціллю нинішнього президента. Розмова про переслідування Порошенка почалася незабаром після того, як Зеленський обійняв посаду. Перший генпрокурор, призначений Зеленським, Руслан Рябошапка пов’язав своє березневе звільнення з посади з відмовою підписати підозру Порошенку, яку він назвав "юридичним трешем". Схоже, наступниця Рябошапки не поділяє цих думок", – йдеться у статті.

У виданні зазначили, що спроби притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка викликали значне занепокоєння громадськості в Україні та насторожили міжнародних партнерів.

Напередодні судового засідання 18 червня низка західних посольств висловили свої занепокоєння публічно. Посольство США розмістило у Facebook повідомлення про те, що "система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", а посольство Канади закликало до "правосуддя, вільного від політичного втручання". Тим часом Дональд Туск, колишній президент Європейської Ради та чинний президент Європейської народної партії (ЄНП), заявив, що ЄНП "дуже стурбована політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Обвинувачення не повинні нагадувати політичне переслідування, а також не повинні бути політично мотивованими проти окремих політичних опонентів", - нагадує автор публікації.

Видання проводить паралелі із часами Януковича, який переслідував і навіть ув’язнив cвоїх політичних опонентів.

Заступник директора Центру Євразії Atlantic Council Мелінда Харінг вважає, що звинувачення проти Порошенка виглядають дуже крихкими.

"Якщо влада переслідує колишнього президента за те, що здебільшого виглядає як політична розправа, Зеленський увійде в підручники історії як лише черговий невдалий пост-радянський президент, який не міг виконати своїх обіцянок зробити Україну функціональною. В Україні є велика проблема із іміджом, і притягнення до відповідальності колишніх президентів – невдала тактика переконати іноземних інвесторів вкладати гроші в країну з кишеньковими судами", – цитує видання.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, переконаний, що це погана ідея – притягувати до відповідальності колишніх президентів, якщо немає переконливих доказів значних неправомірних дій.

"Є вагомі докази того, що Віктор Янукович завдав серйозної шкоди українській державі. Це не так з Петром Порошенком. Переслідування Порошенка ставить під ризик один із ключових активів Києва, а саме репутацію України як демократичної держави", – зазначив він.

Старший науковий співробітник Центру Євразії Atlantic Council Адріан Каратницький зазначив, що українська влада порушила 24 кримінальні справи проти Порошенка. Більшість із цих випадків є безглуздими і являють собою вибіркове правосуддя та політичне переслідування. Ці кримінальні справи дискредитують президента Зеленського та його генерального прокурора, оскільки вони представляють вибіркове переслідування та грубу несправедливість. Примітно, що в усіх сфабрикованих кримінальних справах, з якими стикається Порошенко, немає жодної справи, зосередженої на корупції та особистому збагаченні, що було головним звинуваченням, яке висунув Порошенку Зеленський, коли він був кандидатом у президенти.

Директор Центру Нової Європи Альона Гетьманчук наголосила, що кримінальне переслідування Порошенка може стати ключовим фактором у відносинах України із Заходом.

"Було б дипломатичним лихом, якби переслідування Порошенка перейшло до домінуючого діалогу з ключовими партнерами України і могло потенційно підірвати співпрацю. Це матиме великі геополітичні наслідки. Чим більше Україна відчужена від західного світу, тим більше місця буде для інших впливів, передусім з боку Росії", – зауважила вона.

Колишній посол Канади в Україні Роман Ващук наголосив: сукупність переслідувань, спрямованих проти Порошенка, відображає недоречну невпевненість, яку відчуває Зеленський, незважаючи на перемогу на виборах минулого року та його постійне лідерство в опитуваннях.