Справи проти Порошенка повертають Україну в часи Януковича, – Квасневський

Колишній президент Польщі Александр Квасневський в екслюзивному інтерв’ю "5 каналу" наголосив, що політичні переслідування проти п‘ятого президента Петра Порошенка та інших опозиціонерів, волонтерів і активістів, дуже нагадують часи Януковича і точно не сприяють європейській інтеграції України.

"Ідея політичного реваншу досить сильна серед деяких українських політиків. Вона неправильна, небезпечна, але це, на мій погляд, пояснює, чому йде такий процес", – вважає Квасневський.

Як відомо, співголови моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс та Александр Квасневський 1 липня, у день засідання Печерського суду у справі Порошенка, оприлюднили заяву проти політичних переслідувань в Україні.

"Ми з Коксом вирішили написати нашу заяву, тому що знаємо, як було в 12-14 роках під час президентства Януковича. Ми тоді від імені Європарламенту приїхали до України, аби допомогти домовитися з ЄС підписати Угоду про асоціацію та вирішити головну проблему політичних в’язнів, політиків, які були тоді у в’язниці. І звичайно для Євросоюзу, для Європейського парламенту було абсолютно неприйнятно, що країна, яка прагне бути разом з Європою, порушує головні принципи ЄС – право, закони, незалежні суди, а не політичний вплив на правосуддя", – нагадав експрезидент Польщі.

"Ми все-таки думали, що повернутися до цих часів 12-14 років буде неможливо. На жаль, ми бачимо, що це наразі відбувається", – застеріг Квасневський.

"Коли ми написали цю заяву з Коксом, ми, звісно, мали на увазі не лише Петра Порошенка. Ми думали про всіх, хто сьогодні стали жертвами системи політичного тиску на правосуддя, на суди, на суддів, на всю судову процедуру", – підкреслив він.

Квасневський також зазначив, що для Порошенка ця заява була сюрпризом. "Ми не говорили про це. Проте наша позиція не була сюрпризом, адже ще рік тому вже була перша інформація, що новий президент хоче посадити колишнього президента. Я сказав тоді в інтерв’ю BBC, що це буде великою помилкою. Якщо Україна піде шляхом політичного реваншу – це не буде сприйнято. Це буде політична помилка. І тоді Порошенко сказав під час зустрічі, що він вдячний за мої слова, адже вони показали, як демократичні політики розуміють все, що відбувається в Україні проти колишнього президента", – розповів Квасневський.

Він наголосив, що реакція світу на політичні переслідування в Україні є дуже критичною.

"Звичайно, країни, де найголовнішим принципом не лише політики, але й держави є верховенство закону, Конституція, незалежні суди, – за цю історію Україну будуть сильно критикувати. Президент Зеленський говорить, що Україна хоче бути всередині європейської системи. Вона прагне бути членом ЄС і НАТО. Звичайно, якщо суди не будуть незалежними, якщо влада впливатиме на суди, закони, судову процедури – то це суперечить найголовнішому принципу ЄС і НАТО. Звичайно, це ускладнюватиме цей процес. Ми в якомусь сенсі повернемося в 2012 рік, коли Європа сказала: ми підпишемо Угоду про асоціацію з Україною, але якщо буде серйозна реформа судів і не буде політичного впливу", – застеріг Квасневський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами п’ятого президента України Петра Порошенка, політичні переслідування проти нього – це помста недосвідченого президента Володимира Зеленського, в оточенні якого є представники "п’ятої колони" Кремля.