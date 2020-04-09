23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами и с ПЦР-тестами. Так вышло, что журналистам из своих источников удалось получить документ о распределении китайского груза. Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5800 экспрес-тест на один регион.

При этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо они так борятся за равенство и наше с вами здоровье, что сделали это чтоб мы с вами поняли, что такое справедливость по Зеленскому. Понимаете? На область 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5000 тестов.

Очаровательно, да? Самое интересное, что журналисты уличили чиновников в этом, но те начали отнекиваться или бросали трубку. Хотя действительно, какая разница выделили эти экспресс-тесты на людей в областях или на сотрудников Офиса президента? Все равны. Но некоторые равнее.

Главное, чтоб Ермака не трогали, а насильник Иванисов не заболел и проголосовал за любой бред с Банковой. Да, Владимир Александрович?

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