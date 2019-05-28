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"Справедливість – важлива справа": Саакашвілі зробив заяву про помсту Порошенку

1.8тЧитати матеріал російською

Колишній глава Грузії Міхеїл Саакашвілі, якому повернули українське громадянство, заявив, що не буде мстити п'ятому президенту України Петру Порошенко, який свого часу забрав у нього паспорт.

Своєю позицією екс-губернатор Одеської області поділився в ефірі телеканалу "Наш" у вівторок, 28 травня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Помста – це взагалі не мій стиль. Справедливість – дуже важлива справа. Необхідно орієнтуватися на майбутнє, на успіх України, на подальші кроки, щоб нарешті почати реформи", – сказав він.

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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

ТАСС

Саакашвілі також заявив про готовність працювати з новообраним президентом України Володимиром Зеленським та його командою. "Зараз є дуже молодий і талановитий президент з його молодою командою, тому, я думаю, що ми всі повинні його підтримати", – пояснив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоМіхеїл СаакашвіліВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Караваева Вера
Караваева Вера
Oгpомноe cпacибo тeм, кто пoказaл мнe прeкрaсный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁v82v17 Прoсто пpoйдя пpоcтoй oпpос пoлyчилa пoчти полугодовую заpплaтy)) Пoльзуйтеcь, пoка ещe eсть вoзможнoсть=)
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