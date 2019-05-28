"Справедливість – важлива справа": Саакашвілі зробив заяву про помсту Порошенку

Колишній глава Грузії Міхеїл Саакашвілі, якому повернули українське громадянство, заявив, що не буде мстити п'ятому президенту України Петру Порошенко, який свого часу забрав у нього паспорт.

Своєю позицією екс-губернатор Одеської області поділився в ефірі телеканалу "Наш" у вівторок, 28 травня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Помста – це взагалі не мій стиль. Справедливість – дуже важлива справа. Необхідно орієнтуватися на майбутнє, на успіх України, на подальші кроки, щоб нарешті почати реформи", – сказав він.

Міхеїл Саакашвілі ТАСС

Саакашвілі також заявив про готовність працювати з новообраним президентом України Володимиром Зеленським та його командою. "Зараз є дуже молодий і талановитий президент з його молодою командою, тому, я думаю, що ми всі повинні його підтримати", – пояснив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський повернув екс-голови Одеської ОДА українське громадянство.

Стала відома дата повернення Саакашвілі в Україну.

Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення Зеленського щодо Саакашвілі.

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