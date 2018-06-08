Найбільше, чого не вистачає нашій Україні і українцям – це справедливості!
Чесної судової реформи та справедливого розподілу соціальних благ.
Можливості реалізувати себе у рідній країні незалежно від того, чи є у людини мішок грошей, волохата рука, батько суддя або прокурор.
Справедливість – це відновлення державних програм підтримки тваринництва і обробки землі, агропереробка, щоб торгували не зерном, а готовою продукцією.
Справедливість – це доступні ліки. Мільйони українців сьогодні позбавлені можливості лікуватись, бо у них немає грошей.
Справедливість – це звільнення заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського, який сказав, що хворих на онкологію лікувати не треба, бо вони "всеодно помруть".
Справедливість – це робота і достойна зарплата для українців.
Я борюся за справедливість!
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