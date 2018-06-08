Найбільше, чого не вистачає нашій Україні і українцям – це справедливості!

Чесної судової реформи та справедливого розподілу соціальних благ.

Можливості реалізувати себе у рідній країні незалежно від того, чи є у людини мішок грошей, волохата рука, батько суддя або прокурор.

Справедливість – це відновлення державних програм підтримки тваринництва і обробки землі, агропереробка, щоб торгували не зерном, а готовою продукцією.

Справедливість – це доступні ліки. Мільйони українців сьогодні позбавлені можливості лікуватись, бо у них немає грошей.

Справедливість – це звільнення заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського, який сказав, що хворих на онкологію лікувати не треба, бо вони "всеодно помруть".

Справедливість – це робота і достойна зарплата для українців.

Я борюся за справедливість!