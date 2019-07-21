Справа за "фальстарт": виборчком у Сумах піймали на підписах протоколів до кінця виборів

В одній з виборчих комісій Сум зафіксували підписання протоколів підрахунку голосів до закінчення позачергових виборів до Верховної Ради України.

У зв'язку з цим поліція порушила кримінальне провадження, розповіла Укрінформу керівник відділу комунікації поліції Сумської області Ельвіра Біганова.

"Встановлено, що головою і секретарем однієї з виборчих комісій достроково, до завершення процесу голосування, були підписані протоколи про підрахунок голосів виборців. Це порушення було виявлено представниками Громадянської мережі ОПОРА спільно з поліцейськими", – зазначила вона.

Підрахунок голосів Факти ICTV

На місце події виїхала і працює слідчо-оперативна група Сумського міського відділу поліції, яка розпочала першочергові слідчі дії та вилучила заздалегідь підписані протоколи.

Дії порушників правоохоронці кваліфікували за частиною 3 статті 158 Кримінального кодексу (підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці до його заповнення).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі на одній з виборчих дільниць на позачергових парламентських виборах розбризкали сльозогінний газ, через що підрахунок голосів довелося призупинити.

Тим часом у Львівській, Волинській області та Одесі на декількох виборчих дільницях зникло світло і голоси довелося рахувати при ліхтариках.

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