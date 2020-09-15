Зеленський далекий від обіцянки зламати корупцію в Україні, – Financial Times про скандал із суддею Вовком
Скандал із суддями Окружного адміністративного суду Києва та його главою Павлом Вовком показує, наскільки президент України Володимир Зеленський далекий від виконання обіцянки перемогти корупцію.
Про це заявляється в статті Financial Times. У матеріалі розповідається про розслідування проти Вовка та ще кількох суддів, що спеціалізуються на розгляді апеляцій щодо урядових рішень. НАБУ підозрює їх у спробі "захопити державну владу" через контроль судової системи, а також у корупції.
"У більшості країн суди ведуть боротьбу з мафією. Але в Окружному адміністративному суді Києва деякі судді й самі є представниками мафії", – написали в FT.
Навіть "за мірками корумпованої системи правосуддя України", як сказано в матеріалі, інформація з "плівок Вовка" є екстраординарною. Йдеться про записи, які раніше оприлюднило НАБУ і які можуть свідчити про корупцію та спробу захопити владу ОАСК.
Національне антикорупційне бюро стверджує, що Вовк був у змові з кількома колегами, щоб отримати вплив на інші суди та державні органи шляхом винесення судових постанов із метою шантажу.
Видання підкреслило, корупція в суді – це "опора олігархічного впливу", що дозволяє заможним власникам бізнесу й політикам захищати свої інтереси.
Водночас, боротьба з корумпованими суддями в Україні є головним пріоритетом для МВФ, ЄС і міжнародних інвесторів.
Сам Вовк у коментарі виданню заявив, що записи нібито є фальсифікованими та містять тільки частини фраз і розмов. Голоси на "плівках", за словами голови суду, "певною мірою схожі на його голос і голоси його колег".
"Однак я можу впевнено стверджувати, що я і мої колеги не були учасниками подібних розмов. Це, безсумнівно, фальсифікація", – додав Вовк.
У FT також нагадали про реакцію на скандал Офісу президента. Пресслужба Зеленського заявила, що він не має права втручатися в судову систему.
"Ця справа показує, наскільки Володимир Зеленський, колишній комік, обраний президентом у минулому році завдяки обіцянці "зламати систему" корупції в країні, далекий від її реалізації", – вважає автор матеріалу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про усунення з посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.
Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову – Павла Вовка.
Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їх роботі.
Сам голова ОАСК заявив, що перебуває в Україні й ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.
1 вересня Вища рада правосуддя (ВСП) відмовилася тимчасово відсторонити Вовка з посади.