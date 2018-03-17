Справа Скрипаля: Росія висилає 23 британських дипломатів

Росія у відповідь на висилання 23 своїх дипломатів з Великобританії висилає 23 британських дипломатів.Російська Федерація вирішила вислати 23 британських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Великобританії. Вони мають залишити РФ упродовж тижня, повідомило міністерство закордонних справ Росії після виклику британського посла Лорі Брістова у суботу, 17 березня. Рішення ухвалене на тлі міжнародного скандалу довкола отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Москва також вирішила закрити відділення Британської ради у Росії та відкликати дозвіл на відкриття консульства у Санкт-Петербурзі, повідомляється на сайті МЗС РФ.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей раніше заявила, що Росія або безпосередньо відповідальна за отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, або вона дозволила, щоб нервово-паралітична речовина потрапила до чужих рук. За словами Мей, речовина, якою отруїли Скрипаля, з групи "Новачок", була розроблена в Росії, раніше в РФ її виробляли і, можливо, продовжують виробляти. Між Лондоном і Москвою напруження ускладнилося взаємними звинуваченнями політиків, які доходили до грубощів. Західні держави підтримали Сполучене Королівство.

Нагадаємо, колишнього подвійного агента Скрипаля та його доньку Юлію 5 березня відвезли до лікарні британського міста Солсбері. Поліція заявила, що їх отруїли нервово-паралітичними речовинами, а також що напад був умисним.