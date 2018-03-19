Справа Скрипаля: Джонсон називає поведінку Росії "класичною стратегією" Москви

Росії не варто відхрещуватися від участі в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, переконаний глава МЗС Великобританії Борис Джонсон. Дії РФ Джонсон називає "класичною стратегією Росії".Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон різко розкритикував нинішні спроби влади Росії заперечити свою причетність до отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля. Про це він заявив у понеділок, 19 березня, перед проведенням зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі, передає інформагенція Reuters.

"Заперечення з боку Росії - дедалі абсурдніші", - сказав Джонсон. Дії Москви він назвав "класичною стратегією Росії", наголосив британський урядовець. Утім, ці спроби вже "нікого не обдурять", запевнив Джонсон. Британський міністр також наголосив, що на сьогодні практично не лишилося жодної країни ЄС, котра впродовж останніх років не стала б жертвою "чорнушної чи руйнівної" поведінки Росії.

Напередодні російський президент Володимир Путін назвав "нісенітницею" і "нонсенсом" закиди про причетність російських прес-служб до замаху на Скрипаля та його доньку та заявив, що Росія, мовляв, не має засобів для скоєння подібного нападу.

У ЄС "шоковані" замахом

Тим часом у головному зовнішньополітичному відомстві ЄС - Європейській службі зовнішніх дій - заявили, що "шоковані" фактом застосування бойової отруйної речовини "на європейській землі вперше за останні понад 70 років". У Брюсселі "вкрай серйозно" розглядають твердження уряду Великобританії про досить високу ймовірність відповідальності Росії за замах на Скрипаля, йдеться в оприлюдненому в понеділок повідомленні Служби. Тому ЄС закликає Росію надати всю необхідну інформацію міжнародним організаціям та слідству щодо програми розробки отрути класу "Новачок".

Нагадаємо, минулого тижня Джонсон заявив про намір Лондона провести міжнародну експертизу зразків отрути класу "Новачок", застосованої проти Скрипаля та його доньки. За його словами, з високим ступенем імовірності саме президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо застосування отрути. Крім того, він стверджує, що існують докази того, що Росія виробляла отруту протягом останніх 10 років. До цього прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявляла, що Росія, "дуже ймовірно", несе відповідальність за отруєння.

Через цей шпигунський скандал уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів та призупинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, заявивши про видворення з країни 23 дипломатів Великобританії.