Справа "Роттердам +" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ – Олексій Голобуцький

Справа "Роттердам +" не має судової перспективи, суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якій вона заснована, є міжнародною практикою. Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький у коментарі кореспонденту "Ехо UA".

"Це справа не має жодної судової перспективи, оскільки просужено вздовж і впоперек. Як в частині законності прийняття" Роттердам + ", так і в частині економічної обґрунтованості даної методології, заснованої на загальноприйнятому принципі ціноутворення по імпортному паритету", - заявив Голобуцький.

На думку експерта, розслідування НАБУ не несе загроз ні для Петра Порошенка, ні для Ріната Ахметова, ні для фігурантів справи, оскільки дії детективів непрофесійні.

Олексій Голобуцький echo-ua.media

"Офіційні повідомлення НАБУ по даній справі рясніють фактологічними помилками і недоладностями. Чого тільки коштує висміяний економістами" аргумент "детективів про те, що вугілля всі ці роки імпортували не з Роттердама. Вони просто не в змозі зрозуміти, що API2 - найбільший в Європі вугільний ціновий індекс, бенчмарк, за яким формуються ціни на континенті, а не джерело імпорту. Це апофеоз непрофесіоналізму", - підкреслив Голобуцький.

Політтехнолог вважає, що активізація НАБУ і САП у справі "Роттердам +" пов'язана з прагненням правоохоронців довести лояльність нової влади, але продемонстрований ними непрофесіоналізм лише прискорять відставку керівництва цих структур.

"Відбувається банальна спроба старих силовиків (а для команди і виборців Зеленського всі ці "ситники" і "холодницькі"- однозначно старі, більш того, втративши підтримку США) незграбно розписатися в лояльності до нової влади. Але так як конфуз вже очевидний, швидше за все , дані події лише прискорять їх відставки", - резюмував він.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокимова та повідомили про підозру 6 особам по так званій справі "Роттердам +".

9 серпня Солом'янський районний суд Києва обрав Володимиру Євдокимов запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб або внесення застави в 2 млн грн., Хоча прокурори просили заставу в 50 млн грн. Експерти кажуть, що причиною стала відсутність реальних доказів винуватості.

3 березня 2016 Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відому як формула "Роттердам +"). Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен). З 1 липня 2019 року в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули "Роттердам +" припинилася.

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