Експрезидент Польщі Александр Квасневський та колишній голова Європарламенту Пет Кокс у спільній заяві зазначили, що рішення Печерського суду у "справі" проти п'ятого президента Петра Порошенка обнадіює, що Україна не скотиться до вибіркового правосуддя.

Заява опублікована на сайті Квасневського. Водночас, на переконання політиків, цей процес потребує подальшої пильної уваги.

"Ми беремо до уваги результати сьогоднішнього судового засідання (воно відбулося 8 липня, – Ред.) по справі п'ятого президента Порошенка. Стосовно якості процесу, верховенства права, презумпції невинуватості та здійснення неналежного тиску на слідчі органи та органи прокуратури рішення суду є обнадійливим призупиненням у потенційному скочуванні до вибіркового правосуддя", – зазначається у заяві.

"Стосовно самого судового процесу та граматики правосуддя, це рішення є втішною комою, але все ще не крапкою і тому потребує подальшої пильної уваги", – резюмували Кокс і Квасневський.

Нагадаємо, Пет Кокс та Александр Квасневський у 2012-2013 роках очолювали Моніторингову місію Європейського парламенту у справі про переслідування лідерів опозиції з боку режиму Януковича.

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