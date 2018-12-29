Справа проти Насірова сфабрикована, щоб не дати йому працювати – юрист

Ліквідація Державної фіскальної служби України може бути пов’язана з тим, щоб не дозволити Роману Насірову працювати і виконувати свої повноваження.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише відомий експерт, економіст, юрист Юрій Трачук.

Так, за його словами Кабінет міністрів України грубо порушив трудове законодавство при звільненні Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України.

“Кабінет міністрів настільки недолугий, що маючи цілий департамент та патронатну службу, все одно порушив трудове законодавство при звільненні не кого-небудь, а голови державної служби”, – пише він.

Крім того, Трачук наголосив, що чиновники-урядовці готові навіть на ліквідацію ДФС тільки заради того, щоб не дозволити Насірову працювати на своїй посаді.

Роман Насіров

У свою чергу, Володимир Мезенцев нагадав, що для звільнення Романа Насірова з посади взагалі не було ні підстав, ні доказів. "Справа тупо сфабрикована”, – пише юрист.

Водночас він додав, що усі звинувачення у корупції так само сфабриковані через те, що доказів немає, і що справа проти Насірова була насправді спробою “показати цирк для того, щоб відвести народний гнів від справжніх корупціонерів”.

Як відомо, 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд м.Києва поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України. Таким чином, суд визнав, що відсторонення Насірова від посади у березні 2017 року і звільнення у січні 2018 року були незаконними. Рішення суду вступило в силу негайно від моменту його оголошення.

Як повідомляв OBOZREVATEL,Насіров приступив до виконання повноважень на посаді голови ДФС 27 грудня 2018 року. Це підтверджується спеціальним наказом відомства.