Справа проти Чорновол: нардепи під ДБР закликали припинити переслідування

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" під стінами Державного бюро розслідувань, куди на допит викликали Тетяну Чорновол, закликали громадянське суспільство та політиків не залишатися байдужими до переслідувань учасників Майдану.

На переконання депутатів, влада почала активний наступ на здобутки Революції Гідності, і цей сценарій написаний у Кремлі.

"Зараз розгортається інформаційно-диверсійна кампанія, мета якої – переконати весь світ і українців, що на Майдані власне майданівці атакували правоохоронні органи, а вони змушені були захищатись. Кремль і Російська Федерація намагаються переконати всіх, що майданівці є злочинці, що в країні відбувся державний переворот. Це свідчення того, що теперішня влада і президент Зеленський, керівник ДБР і генпрокурор сьогодні виконують сценарій, намальований за межами України і завдання його дискредитація Майдану. Таня Чорновол – це символ Майдану і символ українськості", – наголосив Андрій Парубій.

Володимир В’ятрович, своєю чергою, назвав такі кроки влади "великим антимайданівським реваншем", яким було звільнення Беркуту, призначення Венедіктової та ідея про скасування амністії майданівцям.

"Ми бачимо, як намагаються переписати історію, важливою частиною якої є Тетяна Чорновол, яку хочуть усунути з публічного простору для остаточного переписування історії. Ми не дамо цього зробити і покажемо, що вміємо захищати одне одного", – зазначив депутат.

Нардепка Софія Федина заявила, що справи у ДБР фабрикуються через страх. За її словами, влада боїться, як і 5 років тому, Майдану, свідомих людей, правди.

"І бояться того, що ми продовжуємо боротися за правду, яка би ситуація не була. Ми ж, навпаки, не боїмося. Тому що вже лякані. Було страшно, коли ми виходили на Майдан і на нас пускали "Беркут". Було страшно, коли розстрілювали Небесну Сотню. Було страшно, коли почалася війна. Але страх для людей вільних, для справжніх українців трансформується в те, що нас стає більше. Ми стаємо сильніші і ми починаємо давати здачі. І кожен, хто сьогодні порушує закон, кожен, хто дискредитує Майдан, кожен, хто хоче знищити права і свободи і волю до боротьби, – він отримає відповідь від усіх українців. Так що бійтеся, бо ми не боїмося", – звернулася до влади Федина.

"Сьогоднішні процеси дуже нагадують і йдуть за сценарієм, за яким ФСБ сьогодні переслідує всіх активістів у Криму. Роль Партії регіонів у здачі Криму була вирішальною. Процес 26 лютого, який був ще в період, коли Україна контролювала Крим, саме помста партійців Партії регіонів, керівництва Партії регіонів, таких як Бабіков, привело до того, що тисячі наших співвітчизників за ті події переслідуються. Я один з тих, хто відсидів три роки. Очевидним є те, що сьогоднішні процеси – це помста за боротьбу патріотів за свою країну, помста за боротьбу проти окупації, помста за боротьбу за самостійність", – наголосив Ахтем Чийгоз.

"Помста дійсно продовжується, і ми бачим це в справі Шеремета. Це Юля Кузьменко, Яна Дугарь, Андрій Антоненко. Це волонтери, добровольці, майданівці. Ті справи, які фабрикуються проти них, в тому числі, Тетяна Чорновол. Сьогодні ми – всі ті, хто пройшов Майдан, учасники Революції Гідності, учасники АТО плече в плече будемо далі боротися за нашу державність, за суверенітет. І не дамо ні одного з побратимів, щоб їх закрили. Ми сьогодні тут ми будемо під судом, ми будемо далі відстоювати одне одного", – наголосив Михайло Бондар.

Олексій Гончаренко заявив, що те, що зараз відбувається, насправді навіть не про 2013-2014 роки, це про сьогодні і це про долю України. На його думку, прикриваючись епідемією та карантином, влада вдалася до політичного мародерства і хоче знищити реальну єдину опозицію – це українські патріотичні сили.

"І розправа над Тетяною Чорновол це є просто частиною і знаком попередження всім іншим – мовчіть, не ставте своє слово проти, не захищайте Україну, усуньтеся. Цього не буде. Вони цього не досягнуть. Ми абсолютно розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, що продовжується гібридна війна проти України. І ми будемо в цій війні боротися за нашу державу і не здамо її. Ми впевнені у собі і ми впевнені у перемозі", – наголосив депутат.

Сама Тетяна Чорновол заявила, що справа проти неї – це справа проти всіх свідомих українців, проти всіх хто має національну гідність, тому що вона є замовленням Москви.

"Ця справа почала розслідуватися проти мене 18 жовтня 2019 року. Тобто навіть не в той момент, коли колишній адвокат Януковича фактично очолив ДБР. Вона почала розслідуватися раніше – перед Нормандською зустріччю Зеленського, тобто фактично ця справа – це частина так званих мирних угод, але якщо називати все своїми словами – це частина плану капітуляції України", – переконана Чорновол.

"Росія, користуючись недолугістю чинної влади і нерозумінням державних процесів, намагається дискредитувати Майдан, намагається переписати нашу історію. Тому що будь-яка окупація Російською Федерацією України завжди починалася з того, що треба було переписати героїчну історію України. А Майдан – це героїчна сторінка новітньої історії України. Це перший бій, даний проти російської агресії, і бій, який закінчився перемогою", – нагадала Чорновол.

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