Справа про убивство Веремія: новий вирок Крисіну - 5 років ув'язнення

Апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та потерпілих. Юрію Крисіну змінили покарання на більш жорстке.Апеляційний суд Києва змінив вирок Юрію Крисіну - одному з фігурантів у справі про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія в 2014 році, визначивши покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ять років. Попередній вирок Шевченківського районного суду Києва від 22 грудня 2017 року щодо Крисіна скасовано в частині призначення покарання. та ухвалено в зазначеній частині новий вирок. Про це у середу, 13 червня, повідомила прес-служба Апеляційного суду Києва за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора та представників постраждалих.

За результатами апеляційного розгляду апеляційні скарги прокурора та представників потерпілих задоволені частково. Вирок набуває чинності з моменту його оголошення.

Нагадаємо, 22 грудня Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі умовно. Суд вирішив, що уродженець Горлівки Крисін координував групу "тітушок" для протидії активістам протесту на Майдані. 18 лютого 2014 року ця група зупинила автомобіль, у якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій, витягла його та побила, у нього також вистрілили. Від отриманих поранень Веремій помер у лікарні. Крисіна засудили за хуліганство та призначили випробувальний термін у два роки. У вбивстві Веремія поліція підозрює 45-річного Джалала Джамаловича Алієва на прізвисько "Діма Дагестанець", який вистрілив у журналіста.