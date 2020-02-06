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7 лютого • оновлено в 09:18
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Справа про погрози Зеленському: Звіробій вручили підозру

2.7т
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Волонтерці та учасниці російсько-української війни Марусі Звіробій у Державному бюро розслідувань вручили повідомлення про підозру.

Про це вона розповіла журналістам біля ДБР, повідомляє УНІАН. Йдеться про справу щодо погроз президентові Володимиру Зеленському.

Звіробій пояснила, що не погрожувала, а попереджала президента, коли вимагала не розводити війська по лінії розмежування на Донбасі.

Зеленський і Звіробій

Зеленський і Звіробій

"Я його теж попереджала, на що він відповів кримінальною справою. А тепер давайте згадаємо, що за минулий рік у Золотому було чотири поранених. За час розведення військ там троє загиблих і 20 поранених. Звідси питання: хто з нас мав рацію? Всі спроби його попередити були сприйняті ним як погрози", – сказала Звіробій

За словами адвоката Звіробій Андрія Писаренка, окрім вручення повідомлення про підозру та допиту, відбулося вручення клопотання про обрання запобіжного заходу – слідчий просил про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Писаренко зазначив, що, за словами слідчого, клопотання про обрання запобіжного заходу розглядатиме Печерський районний суд Києва, однак про час розгляду наразі невідомо.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Маруся Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина зробили скандальну заяву про президента Володимира Зеленського, натякнувши, що його можуть вбити. Потім були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Нещодавно Звіробій поскаржилася на нібито переслідування людей, незгодних з політикою Зеленського. Також вона звинуватила президента в тому, що він нібито буде здавати інтереси України.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Маруся Звіробій
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
получи чудо не мытое.фу
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Иваськевич Анатолии
Иваськевич Анатолии
Зеленський добре знає як ''мочили'' Порошенка. Притому у Порошенка росла економіка, зарплата,пенсії, субсидії були на 30 - 40 відсотків більші і це його не врятувало від ткаченків,мосейчуків,дубинських. Лещенка , найєма , гнапа,купили а от у 1+1 хазяїн багатший.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ваш рост от ситуации "дно пробито" (языком экономистов - низкая база) и за счёт кредитных линий МВФ и ВБ. На транши до сих пор молитесь. Зеля только расхлебует тяжкое наследие Пороха и в экономике, и в политике, и на фронте.
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. Талисман
. Талисман
Маруся молодец! Патриот, воин! Не то что zeуклонист!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
. Талисман, у вас не может быть никаких патриотов - вы самые продажные шалавы
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