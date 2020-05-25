Справа про автомат Чорновол: екснардепка розкрила деталі і показала фото зі зброєю
Нардепка 8-го скликання Тетяна Чорновол розповіла історію свого автомата, через який Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.
Як написала вона в Facebook, суть справи у тому, що автомат здобутий у бою, а значить нелегально (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Здобутий не мною, а моїм чоловіком під час звільнення Маріуполя у штабі сепарів, але з цим автоматом я "засвітилася" після загибелі Миколи під час оборони Маріуполя на початку вересня 2014 року. Він легко ідентифікується – на ньому нашкрябано: "За Україну", – зазначила Чорновол.
За її словами, автомат був узаконений у жовтні 2014 року.
"На мене натягують КК у частині нелегального отримання, володіння і, може, застосування зброї протягом двох місяців, а фактор "священної війни" просто ігнорується", – додала екснардепка.
Вона опублікувала документ ДБР – направлення на експертизу автомата АКС-74, калібр 5,45 мм.
Також Чорновол виклала свою фотографію з автоматом і картину, на якій намальований її загиблий чоловік із цією самою зброєю.
Як писав OBOZREVATEL, 24 травня Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань займається ще однією справою проти неї – щодо її автомата.
Проти екснардепки вже розслідується справа про умисне вбивство чоловіка у результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів.