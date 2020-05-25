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25 травня • оновлено в 18:33
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Справа про автомат Чорновол: екснардепка розкрила деталі і показала фото зі зброєю

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Нардепка 8-го скликання Тетяна Чорновол розповіла історію свого автомата, через який Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Як написала вона в Facebook, суть справи у тому, що автомат здобутий у бою, а значить нелегально (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Тетяна Чорновол із автоматом

Тетяна Чорновол із автоматом

"Здобутий не мною, а моїм чоловіком під час звільнення Маріуполя у штабі сепарів, але з цим автоматом я "засвітилася" після загибелі Миколи під час оборони Маріуполя на початку вересня 2014 року. Він легко ідентифікується – на ньому нашкрябано: "За Україну", – зазначила Чорновол.

За її словами, автомат був узаконений у жовтні 2014 року.

"На мене натягують КК у частині нелегального отримання, володіння і, може, застосування зброї протягом двох місяців, а фактор "священної війни" просто ігнорується", – додала екснардепка.

Вона опублікувала документ ДБР – направлення на експертизу автомата АКС-74, калібр 5,45 мм.

Також Чорновол виклала свою фотографію з автоматом і картину, на якій намальований її загиблий чоловік із цією самою зброєю.

Справа про автомат Чорновол: екснардепка розкрила деталі і показала фото зі зброєю

Facebook Тетяни Чорновол

Справа про автомат Чорновол: екснардепка розкрила деталі і показала фото зі зброєю

Facebook Тетяни Чорновол

Справа про автомат Чорновол: екснардепка розкрила деталі і показала фото зі зброєю

Facebook Тетяни Чорновол

Як писав OBOZREVATEL, 24 травня Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань займається ще однією справою проти неї – щодо її автомата.

Проти екснардепки вже розслідується справа про умисне вбивство чоловіка у результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів.

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Особа
Тетяна Чорновол
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань зброя
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