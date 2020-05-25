Справа про автомат Чорновол: екснардепка розкрила деталі і показала фото зі зброєю

Нардепка 8-го скликання Тетяна Чорновол розповіла історію свого автомата, через який Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Як написала вона в Facebook, суть справи у тому, що автомат здобутий у бою, а значить нелегально (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Тетяна Чорновол із автоматом

"Здобутий не мною, а моїм чоловіком під час звільнення Маріуполя у штабі сепарів, але з цим автоматом я "засвітилася" після загибелі Миколи під час оборони Маріуполя на початку вересня 2014 року. Він легко ідентифікується – на ньому нашкрябано: "За Україну", – зазначила Чорновол.

За її словами, автомат був узаконений у жовтні 2014 року.

"На мене натягують КК у частині нелегального отримання, володіння і, може, застосування зброї протягом двох місяців, а фактор "священної війни" просто ігнорується", – додала екснардепка.

Вона опублікувала документ ДБР – направлення на експертизу автомата АКС-74, калібр 5,45 мм.

Також Чорновол виклала свою фотографію з автоматом і картину, на якій намальований її загиблий чоловік із цією самою зброєю.

Facebook Тетяни Чорновол

Facebook Тетяни Чорновол

Facebook Тетяни Чорновол

Як писав OBOZREVATEL, 24 травня Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань займається ще однією справою проти неї – щодо її автомата.

Проти екснардепки вже розслідується справа про умисне вбивство чоловіка у результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів.

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