Звинувачення, які були висунуті п‘ятому президенту України Петру Порошенку, мають ознаки вибіркового правосуддя та політичного переслідування, вважає колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Про це він написав на своїй сторінці у Тwitter.

"Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена. Але обвинувачення, які були висунуті Порошенку на цьому тижні, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти. Це частина минулого України, а не її майбутнього", – зазначив Расмуссен.

Як відомо, низка впливових світових політиків застерегла президента Володимира Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більд, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, експосол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

Петро Порошенко Прямий

Також була оприлюднена спеціальна заява, яку підписали Голова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, Голова Делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс та віцеголова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску. У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні має дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, а справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали до Офісу генпрокурора заяви про злочин щодо незаконного стеження за п’ятим президентом України, лідером партії Петром Порошенком.