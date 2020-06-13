Справа Порошенка: колишній генсек НАТО натякнув на політичну помсту
Звинувачення, які були висунуті п‘ятому президенту України Петру Порошенку, мають ознаки вибіркового правосуддя та політичного переслідування, вважає колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Про це він написав на своїй сторінці у Тwitter.
"Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена. Але обвинувачення, які були висунуті Порошенку на цьому тижні, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти. Це частина минулого України, а не її майбутнього", – зазначив Расмуссен.
Як відомо, низка впливових світових політиків застерегла президента Володимира Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більд, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, експосол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.
Також була оприлюднена спеціальна заява, яку підписали Голова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, Голова Делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс та віцеголова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску. У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні має дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, а справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали до Офісу генпрокурора заяви про злочин щодо незаконного стеження за п’ятим президентом України, лідером партії Петром Порошенком.