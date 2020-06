Звинувачення, які були висунуті п‘ятому президенту України Петру Порошенку, мають ознаки вибіркового правосуддя та політичного переслідування, вважає колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Про це він написав на своїй сторінці у Тwitter.

"Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена. Але обвинувачення, які були висунуті Порошенку на цьому тижні, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти. Це частина минулого України, а не її майбутнього", – зазначив Расмуссен.

Nobody is above the law and justice must be done. But this week's charges against former Ukrainian President @poroshenko have a worrying tinge of the selective justice and political retribution that belong to #Ukraine's past, not its future.