Справа нардепа-втікача Онищенка: Офіс генпрокурора вирішив приховати важливу інформацію

Офіс генерального прокурора вирішив засекретити інформацію про екстрадицію з Німеччини в Україну екснардепа-втікача Олександра Онищенка.

Про це в Офісі генпрокурора повідомили у відповідь на запит Українських Новин. Там заявили, що нібито інформація про примусове повернення Онищенка в Україну стосується правовідносин, які випливають із кримінального та кримінально-процесуального законодавства, і не може бути надана ЗМІ.

Таким чином, досі невідомо, коли Онищенко буде екстрадований з Німеччини в Україну.

Офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію Онищенка в Україну lb.ua

В офісі додали, що інформація по справі становить таємницю досудового слідства, тому її не можуть оприлюднити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Німеччині в місті Аахен 29 листопада правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який втік і перебуває у розшуку.

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