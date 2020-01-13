Головна Новини
13 січня • оновлено в 13:11
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Справа нардепа-втікача Онищенка: Офіс генпрокурора вирішив приховати важливу інформацію

2.8т
Читати матеріал російською

Офіс генерального прокурора вирішив засекретити інформацію про екстрадицію з Німеччини в Україну екснардепа-втікача Олександра Онищенка.

Про це в Офісі генпрокурора повідомили у відповідь на запит Українських Новин. Там заявили, що нібито інформація про примусове повернення Онищенка в Україну стосується правовідносин, які випливають із кримінального та кримінально-процесуального законодавства, і не може бути надана ЗМІ.

Таким чином, досі невідомо, коли Онищенко буде екстрадований з Німеччини в Україну.

Офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію Онищенка в Україну

Офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію Онищенка в Україну

lb.ua

Новини
Перебуває у СІЗО: з'явилася нова інформація про затримання Онищенка

В офісі додали, що інформація по справі становить таємницю досудового слідства, тому її не можуть оприлюднити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Гліб Іванов
Особа
Олександр Онищенко
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
27
12
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Prokopenko Nikolay
Prokopenko Nikolay
Суки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги