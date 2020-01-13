Справа нардепа-втікача Онищенка: Офіс генпрокурора вирішив приховати важливу інформацію

Офіс генерального прокурора вирішив засекретити інформацію про екстрадицію з Німеччини в Україну екснардепа-втікача Олександра Онищенка.
Про це в Офісі генпрокурора повідомили у відповідь на запит Українських Новин. Там заявили, що нібито інформація про примусове повернення Онищенка в Україну стосується правовідносин, які випливають із кримінального та кримінально-процесуального законодавства, і не може бути надана ЗМІ.
Таким чином, досі невідомо, коли Онищенко буде екстрадований з Німеччини в Україну.
Офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію Онищенка в Україну
lb.ua
В офісі додали, що інформація по справі становить таємницю досудового слідства, тому її не можуть оприлюднити.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Німеччині в місті Аахен 29 листопада правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який втік і перебуває у розшуку.
Онищенко втік з України у 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність.
У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті і видачі народного депутата.
25 липня 2019 року в аеропорту "Бориспіль" затримали матір Онищенка Інесу Кадирову. Її підозрюють у схемах із розкрадання природного газу, пов'язаних із "Укргазвидобуванням", але сам екснардеп заперечував звинувачення, заявляючи про тиск НАБУ.
В кінці літа з'ясувалося, що НАБУ і САП завершили розслідування "газової схеми" і анонсували передачу справи до суду.
На початку листопада САП домоглася арешту пів мільйона євро на банківському рахунку Онищенка.
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