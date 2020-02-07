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8 лютого • оновлено в 08:00
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Справа Марківа й офіси "Л/ДНР": Зеленський розповів про переговори в Італії

3.1т
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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте обговорив закриття незаконних офісів "Л/ДНР" у країні та справу бійця Нацгвардії Віталія Марківа.

Візит до Італії український лідер здійснив у п'ятницю, 7 лютого, передає пресслужба ОП.

"Я звернувся до прем'єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси "ДНР" і "ЛНР", які відкрилися в декількох містах Італії", – сказав глава держави в коментарі ЗМІ.

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Зеленський в Італії на зустрічі з Джузеппе Конте

Зеленський в Італії на зустрічі з Джузеппе Конте

ОП

Також Зеленський заявив, що докладно розповів прем'єру про справу ув'язненого в Італії українця.

"Я розумію, що прем'єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав докладно, що там сталося, на якій відстані він був від місця вбивства. І що ми повинні забрати хлопця", – повідомив президент.

Мати Віталія Марківа подякувала Зеленському за зусилля для звільнення її сина.

"Дуже вдячні за цей візит. Ми дуже раді. Для Віталія це дуже важливо. Із такою підтримкою Віталій вірить, що все закінчиться добре. Він готовий і хоче повернутися в Україну", – сказала жінка.

Зеленський в Італії на зустрічі з Джузеппе Конте

Зеленський в Італії на зустрічі з Джузеппе Конте

ОП

Зеленський в Італії на зустрічі з Джузеппе Конте

Зеленський в Італії на зустрічі з Джузеппе Конте

ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Арешт Марківа в Італії
Особи
Володимир Зеленський Віталій Марків
Місце
Італія
Теги
політика Офіс президента
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Во время визита Зеленского в Италию Папа Карло подарил ему полено, из которого можно выстругать нормального премьера.
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3
1
wegweg wgweg
wegweg wgweg
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0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Приехал Зе и объяснил итальянцам, что вытираны, активизды и волонтэры виноватыми не бывают!
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4
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
sadyk alex, девочка! а ты у нас спезиалистка по сосанию с отрезанным языком? откуда у тебя такие знания из мира шлюх ебанных????
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1
0
sadyk alex
sadyk alex
Кристина Стефанова, ты двудырая овца,куда свои шнобель суешь..?отрежут вместе с языком.и как сосать будешь,шлюха ты ебанная?
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