Справа Гладковського – це політичне переслідування без юридичних підстав – адвокат

Адвокат експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець повідомив, що захисники будуть оскаржувати рішення суду про обрання запобіжного заході для пана Гладковського.

Він наголосив, що вірить у невинуватість його підзахисного.

"Будемо боротися. Головне - я вірю, що Гладковський невинуватий. Це мене єдине, що мене мотивує".

Адвокат підкреслив, що коли бачить ті порушення, які допускає сторона звинувачення, мотивація боротися стає ще більшою.

"Звичайно складно працювати в ситуації в роботі, коли окрім юридичної складової є і політична складова... Ми бачимо і висловлювання певних посадовців. Ми і бачимо, що зараз відбувається на вулиці. В такій ситуації працювати важко", - сказав Руслан Волинець.

Він нагадав слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який в інтерв’ю зазначив, що затримання Гладковського "сподобається виборцям".

"Але та обставина, що я особисто вірю в те, що пан Гладковський невинуватий, надихає боротись і доводити його невинуватість", - підкреслив захисник.

Руслан Волинець також наголосив, що в документах, які надав прокурор половина папок це інформація з інтернет-ресурсів.

"8 місяців цькують цього бідного Гладковського, що він вчинив корупційні злочини в системі "Укроборонпрому". Ви бачите, коли їм потрібно - все відбувається дуже швидко. 8 місяців жодних юридично значимих дій в цій справі немає", - підкреслив він.

"Це для мене, в тому числі показник, що в цій справі або нічого немає, або те, що є не являється достатнім для того, щоб цю справу рухати до того юридичного результату, який зазначався у публічній сфері", - додав Руслан Волинець.

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