Справа екс-регіонала Єфремова: суд виніс нове рішення

У п'ятницю, 15 червня, Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт колишнього керівника парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова на два місяці.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, екс-нардеп перебуватиме за гратами до 13 серпня.

Єфремова звинувачують в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст.110 (замах на територіальну цілісність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), чч. 3 і 5 ст. 27 (види співучасників), ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) КК України.

Наступне засідання суду призначене на 25 червня. На ньому планується допитати свідка обвинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Єфремов під час допиту підтвердив, що в 2014 році кордон з РФ був відкритим і тисячі росіян безперешкодно потрапляли в Україну.