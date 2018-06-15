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Справа екс-регіонала Єфремова: суд виніс нове рішення

1.5тЧитати новину російською

У п'ятницю, 15 червня, Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт колишнього керівника парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова на два місяці.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, екс-нардеп перебуватиме за гратами до 13 серпня.

Єфремова звинувачують в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст.110 (замах на територіальну цілісність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), чч. 3 і 5 ст. 27 (види співучасників), ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) КК України.

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Наступне засідання суду призначене на 25 червня. На ньому планується допитати свідка обвинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Єфремов під час допиту підтвердив, що в 2014 році кордон з РФ був відкритим і тисячі росіян безперешкодно потрапляли в Україну.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Єфремов
Місце
Україна
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