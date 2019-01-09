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Спостерігачів з РФ не допустять на президентські вибори в Україні - МЗС

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Український уряд не прийматиме заявки від російських спостерігачів на вибори президента України за лінією ОБСЄ, попередив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що його відомство не прийматиме заявки від російських спостерігачів на вибори президента України за лінією Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це глава МЗС України написав у середу, 9 січня, на своїй сторінці в соціальній системі Facebook.

За словами Клімкіна, він вже відправив відповідного листа на адресу директорки Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборге Солрун Гісладоттір. У листі глава українського зовнішньополітичного відомства запрошує направити в Україну спостережну місію на президентські вибори, призначені на 31 березня 2019 року.

"МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів. Вважаю це необхідним, коли йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта. До речі, таких прецедентів чимало в практиці ОБСЄ", - зазначив Клімкін.

Крім того, урядовець пояснив, що закриті раніше виборчі дільниці у РФ не відкриватимуть, оскільки там неможливе "демократичне волевиявлення", а також є ризик для українських виборців.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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