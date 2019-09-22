Спортсмени з десяти країн світу і чималий призовий фонд: у Дніпрі триває четвертий "АTB Dnipro Marathon"

У місті триває четвертий щорічний "АTB Dnipro Marathon". Цьогоріч подія, що проходить у рамках програми Бориса Філатова "Дніпро – спортивна столиця", зібрала рекордні для міста 4,5 тис. учасників із різних країн світу.

На центральній площі для бігунів і вболівальників розгорнули спортивне містечко. Тут є все необхідне.

"Вітаю всіх любителів спорту. Це – велика міжнародна подія. Сьогодні тут близько 4,5 тис. спортсменів, а починали ми з 800. У великих містах Європи та світу проходять такі спортивні заходи, тож для Дніпра це велика честь", - сказав заступник міського голови Олександр Шикуленко 22 вересня.

Олександр Шикуленко

Також, за його словами, місто доклало всіх зусиль, щоб організувати спортивну подію на найвищому рівні.

"Бігова спільнота збільшується і має тенденції для подальшого зростання. Тож у ювілейний п‘ятий рік очікуємо ще більше людей. Також радує, що зростає кількість маленьких дистанцій. Цьогоріч ми зібрали 840 учасників на дистанцію 5 кілометрів. Це говорить про те, що все більше людей обирають для себе біг і здоровий спосіб життя", - зазначила президент Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області та м. Дніпра Марина Філатова.

Марина Філатова

Призовий фонд марафону цьогоріч становить 300 тисяч гривень. Генеральним спонсором є компанія "АТБ-Маркет".

"Дякую місту за допомогу в організації. Запрошую всіх взяти участь у наступному марафоні", – повідомив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.

Борис Марков

Четвертий "АTB Dnipro Marathon" – це також майданчик для особистих досягнень легкоатлетів. Так, цьогоріч спортсмен із Польщі планує встановлювати так званий рекорд Гіннеса, коли за менш ніж два роки він пробіжить 100 марафонів у ста країнах світу.

Бігова подія також є доказом того, що спорт доступний для всіх, адже найстаршому учаснику марафону 82 роки.

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