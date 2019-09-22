Головна Новини
22 вересня • оновлено в 15:05
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Спортсмени з десяти країн світу і чималий призовий фонд: у Дніпрі триває четвертий "АTB Dnipro Marathon"

139 Читати матеріал російською

У місті триває четвертий щорічний "АTB Dnipro Marathon". Цьогоріч подія, що проходить у рамках програми Бориса Філатова "Дніпро – спортивна столиця", зібрала рекордні для міста 4,5 тис. учасників із різних країн світу.

Спортсмени з десяти країн світу і чималий призовий фонд: у Дніпрі триває четвертий "АTB Dnipro Marathon"

На центральній площі для бігунів і вболівальників розгорнули спортивне містечко. Тут є все необхідне.

Спортсмени з десяти країн світу і чималий призовий фонд: у Дніпрі триває четвертий "АTB Dnipro Marathon"
Спортсмени з десяти країн світу і чималий призовий фонд: у Дніпрі триває четвертий "АTB Dnipro Marathon"
Спортсмени з десяти країн світу і чималий призовий фонд: у Дніпрі триває четвертий "АTB Dnipro Marathon"

"Вітаю всіх любителів спорту. Це – велика міжнародна подія. Сьогодні тут близько 4,5 тис. спортсменів, а починали ми з 800. У великих містах Європи та світу проходять такі спортивні заходи, тож для Дніпра це велика честь", - сказав заступник міського голови Олександр Шикуленко 22 вересня.

Спортсмени з десяти країн світу і чималий призовий фонд: у Дніпрі триває четвертий "АTB Dnipro Marathon"

Олександр Шикуленко

Також, за його словами, місто доклало всіх зусиль, щоб організувати спортивну подію на найвищому рівні.

"Бігова спільнота збільшується і має тенденції для подальшого зростання. Тож у ювілейний п‘ятий рік очікуємо ще більше людей. Також радує, що зростає кількість маленьких дистанцій. Цьогоріч ми зібрали 840 учасників на дистанцію 5 кілометрів. Це говорить про те, що все більше людей обирають для себе біг і здоровий спосіб життя", - зазначила президент Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області та м. Дніпра Марина Філатова.

Спортсмени з десяти країн світу і чималий призовий фонд: у Дніпрі триває четвертий "АTB Dnipro Marathon"

Марина Філатова

Призовий фонд марафону цьогоріч становить 300 тисяч гривень. Генеральним спонсором є компанія "АТБ-Маркет".

"Дякую місту за допомогу в організації. Запрошую всіх взяти участь у наступному марафоні", – повідомив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков.

Спортсмени з десяти країн світу і чималий призовий фонд: у Дніпрі триває четвертий "АTB Dnipro Marathon"

Борис Марков

Четвертий "АTB Dnipro Marathon" – це також майданчик для особистих досягнень легкоатлетів. Так, цьогоріч спортсмен із Польщі планує встановлювати так званий рекорд Гіннеса, коли за менш ніж два роки він пробіжить 100 марафонів у ста країнах світу.

Бігова подія також є доказом того, що спорт доступний для всіх, адже найстаршому учаснику марафону 82 роки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel