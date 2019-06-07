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"Сподіваюся познайомитися": Путін послав важливий сигнал Зеленському

4.6тЧитати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін висловив надію познайомитися з новим лідером України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, відповідаючи на питання про можливість контактів із Зеленським, передають "РІА Новини".

"Послухайте, я не знаю цю людину, сподіваюся, ми коли-небудь познайомимося. Судячи з усього, він гарний фахівець у тій області, в якій досі працював", сказав Путін і додав, що вважає нового президента України гарним актором.

Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

ria.ru

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Для того, щоб грати, зазначив він, потрібен талант.

"Багато талантів, і один із цих талантів – це талант перевтілення. Ти через кожні десять хвилин можеш міняти амплуа – "принц" і "жебрак". І там, і там треба бути переконливим, це дійсно талант. А для того, щоб займатися державними справами, потрібні інші якості", підсумував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін відзначився "інтимним" жартом на публіці.

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Особи
Володимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
РосіяСанкт-Петербург
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Напевно, Путін побачив, що "кліент" починає дозрівати до потрібної Кремлю кондиції. То вже незабаром спробують "взяти тепленьким".
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Путин нахлобучит Зеленского 100%
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Рагульнов Мiха, не суди всех по себе .
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Путин тонко потроллил шароварного клоуна. На Украине истерика!
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Клим Чугункин, да вроде только ты и истеришь
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