"Сподіваюся познайомитися": Путін послав важливий сигнал Зеленському

Президент РФ Володимир Путін висловив надію познайомитися з новим лідером України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, відповідаючи на питання про можливість контактів із Зеленським, передають "РІА Новини".

"Послухайте, я не знаю цю людину, сподіваюся, ми коли-небудь познайомимося. Судячи з усього, він гарний фахівець у тій області, в якій досі працював", – сказав Путін і додав, що вважає нового президента України гарним актором.

Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі ria.ru

Для того, щоб грати, зазначив він, потрібен талант.

"Багато талантів, і один із цих талантів – це талант перевтілення. Ти через кожні десять хвилин можеш міняти амплуа – "принц" і "жебрак". І там, і там треба бути переконливим, це дійсно талант. А для того, щоб займатися державними справами, потрібні інші якості", – підсумував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін відзначився "інтимним" жартом на публіці.

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