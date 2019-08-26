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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Сподіватися на домовленості з Путіним - ознака хвороби

3.3т

На тлі святкування Дня незалежності України для багатьох майже непоміченою пройшла подія, яка дійсно є знаковою для пострадянського простору.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу побував у Республіці Молдова. Побував ніби-то з неофіційним візитом, тому що цей візит не був узгоджений з молдавським урядом, однак відбувся на запрошення президента цієї країни, соціаліста Ігоря Додона і міністра оборони від проросійської соціалістичної партії Республіки Молдова.

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Молдавський уряд вже висловив протест з приводу цього візиту.

Однак протести протестами, а Шойгу у Молдову приїхав. І виступав там із заявами щодо необхідності розвитку взаємин. І це – керівник оборонного відомства країни, яка окупує частину молдавської території.

Це те, про що я попереджав, коли формувався нинішній молдавський уряд.

Завдання деолігархізації суспільства звісно є дуже важливим. Але коли проєвропейські сили об’єднуються у коаліцію з проросійськими, і сприяють цьому як західні, так і російські дипломати – не чекайте, що Кремль зупиниться.

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Кремль взагалі не вміє домовлятися. Він завжди поводиться, як слон у крамничці з посудом, намагаючись отримати від своїх протеже все, що можна. І приклад Молдови, приклад приїзду Сергія Шойгу, якого ніхто не очікував у цій країні, є досить переконливим.

Так буде і в Україні. Всі спроби українського керівництва домовитися з Москвою на якихось компромісних умовах, знайти порозуміння десь посередині – призведе тільки до того, що Україна опиниться у зоні російського впливу. Що вона втратить не тільки ті території, які вже втратила, але і наступні. Що вона навіть без цих територій буде країною-сателітом Москви.

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І навіть якщо західні дипломати будуть говорити, що вони готові домовлятися разом з російськими колегами про якесь українське врегулювання – не вірте цьому. Тому що не може бути ніякого врегулювання, в якому бере участь Володимир Путін. Із Володимиром Путіним можна говорити тільки мовою серйозного дипломатичного тиску.

А коли ти з ним починаєш домовлятися – він надсилає до тебе міністра оборони, який перевіряє, що ще можна в тебе захопити.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Ігор Додон Сергій Шойгу Володимир Путін
Теги
війна переговори щодо Донбасу Росія - країна-агресор
Джерело
Джерело: Facebook Віталія Портникова
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Ушастый жыдопдр хфоткается на фоне краватей - видать присмотрел себе молоднячок из ВСУ, награждать будет анально!)))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Джонсон Саймон Ф., в ВСУ, когда в канаве от страха дрищут, только это их спасает от самоубийств - анальные радости...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Klizmahohlenko Gerald, анально озабоченный лапоть.
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