"Сподіваємося на Зеленського!" У Росії зробили несподівану заяву щодо Донбасу

Російська сторона сподівається на забезпечення президентом України Володимиром Зеленським виконання наказів із розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на брифінгу після зустрічі з генсеком ОБСЄ Томасом Гремінгером, передає РБК. На його переконання, "національні батальйони" заявляють, що не підуть з території відведення військ.
"Дійсно, національні батальйони, так звані добровільні, де ультрарадикали зібралися, заявляють, що вони нікуди не підуть і не будуть випускати збройні сили України. Але ми сподіваємося, що президент Зеленський як верховний головнокомандувач забезпечить виконання своїх наказів", – сказав Лавров.
Розведення військ на Донбасі: в "ДНР" відповіли Зеленському
Він зазначив, що з приходом Зеленського до влади ситуація в Україні "дійсно змінилася".
"Ми рухаємося у правильному напрямку, але, по-перше, треба довести всі ці дії до кінця, а, по-друге, нагадаю, це всього три невеликих населених пункти, а ми хочемо домогтися розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення", – наголосив Лавров.
Раніше генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер висловив надію на те, що відведення сил у Петрівському почнеться наступного тижня.
Як писав OBOZREVATEL:
про досягнення домовленостей із розведення військ у Петрівському і Золотому президент Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу.
Відведення військ відбудеться у рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися у Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову відведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
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16 жовтня Зеленський офіційно підтвердив, що Київ чекатиме 7 днів тиші і тільки тоді почне виведення військ.
Українська сторона у вівторок, 29 жовтня, почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.
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