"Сподіваємося на Зеленського!" У Росії зробили несподівану заяву щодо Донбасу

Російська сторона сподівається на забезпечення президентом України Володимиром Зеленським виконання наказів із розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на брифінгу після зустрічі з генсеком ОБСЄ Томасом Гремінгером, передає РБК. На його переконання, "національні батальйони" заявляють, що не підуть з території відведення військ.

"Дійсно, національні батальйони, так звані добровільні, де ультрарадикали зібралися, заявляють, що вони нікуди не підуть і не будуть випускати збройні сили України. Але ми сподіваємося, що президент Зеленський як верховний головнокомандувач забезпечить виконання своїх наказів", – сказав Лавров.

Розведення військ на Донбасі: в "ДНР" відповіли Зеленському

Він зазначив, що з приходом Зеленського до влади ситуація в Україні "дійсно змінилася".

"Ми рухаємося у правильному напрямку, але, по-перше, треба довести всі ці дії до кінця, а, по-друге, нагадаю, це всього три невеликих населених пункти, а ми хочемо домогтися розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення", – наголосив Лавров.

Раніше генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер висловив надію на те, що відведення сил у Петрівському почнеться наступного тижня.

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся