Спершу переговори з Путіним: озвучено розклад Зеленського на "нормандському саміті"

Перед офіційним початком "нормандського саміту" канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведе зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, а потім із лідером України Володимиром Зеленським.

Зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії на "нормандському саміті" розпочнеться о 16:00 (17:00 за Києвом), однак за дві години до цього Меркель зустрінеться з Путіним, повідомили в Бундестазі.

"З 15:00 заплановані двосторонні переговори. Канцлерка зустрінеться тут спершу з президентом Путіним, а потім з президентом Зеленським (15:30). Потім буде спільна робоча сесія в "нормандському форматі"... Внаслідок зустрічі на вищому рівні федеральний уряд сподівається надати нового імпульс мирному процесу і зрозуміти подальші кроки", – відмічено в повідомленні.

Після зустрічей глав країн о 19:00 відбудеться спільна пресконференція, повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, передає "Укрінформ".

Вона додала, що в Німеччині сподіваються, що підсумком саміту стане "новий імпульс у мирному процесі та узгодження нових кроків".

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін планує провести 9 грудня в Парижі окрему зустріч з лідером України Володимиром Зеленським.

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